南韓疫苗接種爆388人猝死！「短短3天」死29人　不良反應AZ占最高

▲南韓近期擴大新冠疫苗施打規模，短短3天以內已有高達29人猝死。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從今年2月下旬依序開放民眾接種阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞新冠疫苗後，當局制定的接種計畫逐漸步上軌道，超過1400萬名民眾完成第一劑疫苗接種，不過在短期的大規模施打中，才短短3天內竟出現29人接種疫苗後猝死。另外，16至18日之間共通報1萬230件不良反應。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠肺炎預防接種對應促進團今（19）日公佈本月16至18日之間施打疫苗後出現異常反應與症狀的統計數計，在過去3天以內南韓有高達185萬5049人接受疫苗施打，如此大規模接種導致當局接獲高達1萬230件的異常反應通報，其中施打AZ疫苗者占7530件、嬌生疫苗者占1623件、輝瑞疫苗者占1077件。

在16至18日短短3天，南韓共發生29人施打疫苗後猝死，其中施打AZ疫苗者為15人、輝瑞則為14人，目前尚待釐清施打疫苗與死因有無直接關聯性。

至於在施打疫苗後引發嚴重全身過敏性休克（anaphylaxis）者，在3天以內新增52例，其中AZ疫苗占23例、嬌生疫苗占15例、輝瑞疫苗占14例。另外，施打疫苗後住進加護病房者、生命危險、罹患永久障礙與後遺症在3天內新增459例，其中AZ疫苗占331例、輝瑞疫苗占76例、嬌生疫苗占52例。

其餘在3天內新增的9690例異常反應者，則多半出現施打部位疼痛、浮腫、發燒、頭痛等較輕微的副作用。

根據當局統計資料，從今年2月26日開放接種新冠疫苗後，迄今為止共累計6萬4003例不良反應，占所有完成第1劑疫苗施打者共4768萬2685人的比率僅為0.36%。其中，AZ疫苗共占4萬8808例、輝瑞為1萬1957例、嬌生為3238例。若從累計接種人數與通報異常反應的比率來看，AZ疫苗為0.44%、輝瑞疫苗為0.21%、嬌生疫苗為0.29%。

從今年2月26日開放接種新冠疫苗後，迄今為止共累計290人死亡，其中輝瑞疫苗所占比率最高，為173人，其次為AZ疫苗的116人死亡、嬌生疫苗1人死亡。而若算上接種後通報不良反應，症狀惡化後死亡者，共累計388人猝逝。目前仍無一例確認其死因與接種疫苗有因果性的關係。

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