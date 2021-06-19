接種鬧烏龍！她剛打1劑疫苗　換條隊伍「5分鐘內混打第2劑」

▲ 哈里亞納邦古爾岡一名婦女接種疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度1月至今接種2.7億劑新冠疫苗，過去一周平均每天施打310萬劑。接種計畫如火如荼推動之際，比哈爾邦日前發生一起烏龍事件，一名婦女竟在5分鐘內接連被注射二劑不同疫苗。衛生部正在調查這起事件，並要求為她打針的護士提出解釋。

根據《今日印度》，這起事件發生於比哈爾邦首府帕特納郊區一座村莊，65歲婦女德維（Sunila Devi）說明，16日前往設於一所學校的疫苗接種中心，完成登記後排隊等候，接著被注射印度國產的Covisshield疫苗，未料不到5分鐘後竟有另一名護士為她注射印度另一國產疫苗Covaxin。

德維接種後出現發燒、脫水症狀，卻沒有醫生或護士前來檢查狀況，僅由家人為她注射葡萄糖。衛生部則表示，將派出醫療團隊24小時追蹤她的健康狀況，所幸她目前未出現嚴重不良反應。醫療官員也向德維保證，混打二種疫苗不會帶來嚴重後果。

《News18》報導，當地疫苗接種中心醫療官員庫馬爾（Sanjay Kumar）事後說明，Covisshield與Covaxin分別為二條不同隊伍，德維施打一劑後被要求到觀察室等待，確認身體有無異狀，但她沒有進觀察室，而是到另一條隊伍排隊，才會一次被施打二劑。

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