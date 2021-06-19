前兩天才為「特權打疫苗」轟柯文哲　高嘉瑜被爆替小禾馨關說

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市府19日證實，民進黨立委高嘉瑜介入「喬疫苗」，讓小禾馨診所前後取得85瓶新冠疫苗；不過，事實上，高嘉瑜才在17日時，才因特權施打疫苗事件，於臉書轟台北市長柯文哲，「甩鍋基層，讓診所揹鍋」。

針對特權打疫苗事件，北市政風處長沈鳳樑19日在記者會上表示，經查察發現，確實當時發給的診所，就是小禾馨、好心肝跟合眾等三家診所，沒有其他家；在好心肝拿到疫苗前，事實上小禾馨已在5月31日到6月8日分五次，總共拿到85瓶疫苗。沈鳳樑說，這過程是在5月30時，有「中央級某民意代表」跟黃世傑轉達小禾馨的疫苗要求，而黃世傑把要求轉給負責疫苗的蔡姓專員來做評估，後來蔡專員直接跟小禾馨集團人員聯繫，第一次核發40瓶子，陸續到6月8日。

接著，媒體詢問「中央級某民意代表」是誰？柯文哲進一步透露，「我看報告寫是高嘉瑜」，不過她一定有她的說法，所以自己也不預設立場，為什麼會打電話給衛生局？一定是選民請託，但是「我也不去替誰解釋，我只公布事實」，每個人怎麼解釋她的行為，她自己要處理。

其實，高嘉瑜日前表示，北市授權自行運用疫苗，看似彈性，實際上恐造成許多不必要的糾紛，若未來真的發生違規施打疫苗的情形，「『授權診所自行運用』將會變成市府甩鍋基層診所的藉口！」

而柯文哲17日下午在北市防疫記者會上被問到此事，則簡單回應，「其實吼…高嘉瑜平常跟我交情不錯，這時候我就要把你吐槽，心中有特權，才會看什麼都是特權」。

對此，高嘉瑜同日傍晚在臉書以「特權正在發生，不要甩鍋基層」為題發文表示，柯文哲17日對殘餘疫苗的處理方式，就是甩鍋基層，讓診所揹鍋，忘了好心肝診所有「千名志工」特權施打疫苗嗎？「不是嘉瑜心中有特權，而是特權正在發生，還引起檢調搜索偵辦！」

高嘉瑜指出，台北市的基層診所都怕變成「好心肝第二」，在沒有明確標準又不想浪費殘餘疫苗的情況下，診所真的無所適從！雖說北市可開放第1至第7類的人施打殘劑，但診所一定可以馬上找到人嗎？找不到人的話怎麼辦？要白白浪費還是人來就打？

高嘉瑜認為，應建立疫苗地圖，預約登記即時配對，希望疫苗殘量公開透明，即時提供給願意且能馬上施打的人，不浪費每滴疫苗，也感謝衛福部長陳時中正面回覆要交由行政院政委唐鳳研究，希望中央、地方對殘留疫苗的施打方式，標準一致、規定一致，不要出事甩鍋，不要浪費疫苗。