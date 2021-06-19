三峽恩主公再爆「護理師PCR陰轉陽」！2患者遭隔離　院方宣布急診關閉

▲三峽恩主公醫院傳出一名急診護理師染疫。（圖／翻攝Google Maps）

記者張乃文／新北報導

新北市三峽恩主公醫院先前傳出群聚感染事件，18日再出現一名急診專科護理師進行常規PCR檢測時，出現陰轉陽。對此，院方也回應，已匡列密切接觸者，有2名患者先收治隔離病房，同時將急診清消，停止服務2天。

恩主公醫院表示，1名急診專科護理師18日依規定每 5－7 天常規PCR核酸檢測，前三次均為陰性，6/18日中午上班進行常規採檢，晚上9點結果出現陰轉陽。便立即通報主管機關，並依照CDC規範，進行匡列密切接觸者與進行保護隔離措施。

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院方指出，目前急診作業只出不進，同時啟動急診醫護相關人員、病人及陪病者全面進行PCR核酸檢測，初步結果均為陰性，將持續監測。經與新北市衛生局討論，並經CDC防疫醫師指導評估，初步判斷該案係屬先前 6/4 日之11病房群聚事件之風險對象，定期 PCR 採檢6/2、7、10均為陰性，且持續監測個案。

院方說明，匡列原則為自 6/18 日上班後接觸的病人及陪病家屬，及同事間若有小於2公尺大於15分鐘的接觸且無防護裝備就要匡列造冊，持續追蹤。

院方提到，目前採取相關緊急應變措施包括：

一、 急診只出不進，安置急診病人：綠區病人依原簽床簽至一般病房，紅區病人有密切接觸之病人兩位收治隔離病房。

二、 清空急診，進行終極消毒，環境清消作業，急診停止服務 2 天，直至環採結果合格，經衛生主管機關同意後啟用。

三、 依照 CDC 規範匡列密切接觸者與安置病人，並加強員工健康監測。現況除急診外，其他醫療業務不影響，將持續密切追蹤並遵照衛生主管機關規定執行相關作業。