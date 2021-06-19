苗栗社區快篩7陽性！京元電家族小姊妹花全中　最新PCR結果出爐

▲竹南鎮公所將這7名快篩陽性送醫檢測後，快篩地點也全面進行消毒。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣6月初爆發竹南科學園區移工群聚感染，至今仍不斷有每日新增確診，縣府及兩地公所15日在竹南運動公園成立快篩站，前3天篩檢500多人均陰性，昨天快篩182人卻有7人陽性，還包含一名父親在京元電上班的未成年姊妹花，還好，今日包含姊妹花在內的7人，PCR結果均陰性，讓大家鬆了一口氣。

竹南鎮公所表示，苗栗縣因科技公司外籍移工群聚染疫確診數驟增，造成竹南鎮、頭份市民眾恐慌，因此苗栗縣政府、竹南鎮公所與頭份市公所從15日至19日在竹南運動公園開設快篩站。前3天快篩人數將近600人，全都呈陰性反應，但18日快篩182人後，竟有7人呈現快篩陽性反應。

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▲苗栗縣府及兩地公所15日在竹南運動公園成立快篩站，昨天快篩182人出現7人陽性，今日PCR報告出爐。

這7人當中，有一對國中的姊妹與母親一同前來，因為父親是京元電員工，才前往快篩，父親日前PCR陰性，母親快篩後也為陰，沒想到姐妹花快篩後竟採出弱陽性，19日姊妹花的PCR報告終於出爐，皆為陰性，也讓大家鬆了一口氣。

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