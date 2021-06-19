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4天飆破百萬件！10萬勞工紓困貸款喊卡　政院：勞動部規畫增加名額

▲▼臺灣銀行,紓困方案,紓困政策,紓困振興貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲紓困貸款圖喊卡，政院表示，勞動部將朝增加名額規畫。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

10萬元紓困貸款方案，18日開辦第4天，累積申貸件數達110.9萬件，勞動部晚間表示，因收件數量遠遠超過原本預定50萬個名額，決定19日0時截單。對此，行政院表示，雖然勞動部暫緩受理申請，但對於增加名額「朝正面方向規劃」。此外，立院要求的10萬慰問金，也是精進方案正評估的項目。

勞工紓困貸款短短4天申貸件數飆破100萬件，一度傳出承貸銀行接獲指令將「隨時喊卡」的消息。沒想到，勞動部18日傍晚便表示，紓困貸款暫停受理。

勞動部指出，為減低疫情對勞工生活之衝擊，自 6月15日開辦「勞工紓困貸款」，截至6月18日下午5點止，已有110萬9,552人提出申請，銀行核貸 34萬756件，「因為申請件數已超過原預定50萬貸款名額，所以銀行暫緩受理新申請案，待完成核貸作業後，再視情況滾動檢討」。

對此，政院發言人羅秉成表示，勞工紓困貸款原規畫50萬人名額，但目前申請人數倍增已超過110萬，因此先行暫停申請。

羅秉成指出，勞動部的紓困精進方案正在討論增加名額，「朝正面方向規劃」，目前先暫停申請，等下週24日院會定案後，再決定後續處理。

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