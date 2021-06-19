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染疫按摩女吐醫護口水被罵沒天良　他家族12人確診：住院的心情我懂

▲水果盤商家族傳播鏈造成112人確診。（圖／ETtoday資料照）

▲水果盤商到萬華賣水果染疫。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣終於迎來零確診的好消息，受害最深的莫過於被獵巫的溪湖鎮水果盤商家族12人確診，被匡列隔離鄰近埔心及永靖鄉超過萬人，一夕間全成為重災區，在醫護人員悉心照顧下，如今全部健康出院，但盤商兒子至今心裡面仍無法釋懷，尤其80多歲親家嬤確診死亡，母親仍抱著她的照片暗自哭泣。

溪湖因水果盤商到萬華賣水果，因此染疫，衍發刮痧家族、社區歌唱班、農作感染、參加喜宴等等造成112人確診，衛生局緊急設快篩站為溪湖湳底社區鄰近8村里民眾作二次篩檢，無辜的果農遭獵巫、農產滯銷、餐飲業重挫，就連打零工的村民也無法外出工作，外人聞之色變。

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▲水果盤商家族傳播鏈造成112人確診。（圖／ETtoday資料照）

▲湳底社區啟動快篩。（圖／ETtoday資料照）

昨天有名確診按摩女向醫護吐口水要逃離醫院，盤商理事長兒子無奈的說，「這種心情，我懂」，「沒有人願意生病，對病患要有更多家人的關懷、同理心與包容，才能共同來抗疫」。他回想當初確診住進醫院，給他最大的力量就是來自朋友與家人不斷的關懷，才能走出這一段陰霾。

事發當時，盤商父母單純去萬華將葡萄交給客戶，母親初期沒症狀才去吃喜酒，後來因為出現感冒症狀，醫生還開感冒藥要她回家多休息。

▲水果盤商家族傳播鏈造成112人確診。（圖／ETtoday資料照）

▲里長每天執行清潔消毒工作。（圖／ETtoday資料照）

接著大姊返家後也出現症狀，2人察覺不對，看到新聞報導萬華阿公店有人確診，主動前往彰基自費篩檢才知確診。期間家人每天互通電話，母親得知他與女友、弟弟、姊夫、外甥，連親家母、親家嬤都住院，難以入眠，看著母親心碎令人心疼，母子倆常在電話中無語哽咽，就連親家嬤因重症不治，最後一眼都沒見到，只能看著她的照片，不斷的哭泣，令人揪心。

如今1個月過去了，理事長說，雖然快篩陰性健康出院，但身心的煎熬仍無法抹滅，需要外界要有更多的同理心及包容心，希望時間能沖淡一切，重新站起來迎向未來。

▲水果盤商家族傳播鏈造成112人確診。（圖／ETtoday資料照）

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