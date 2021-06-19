三級警戒滿月／北市週確診數破千淪重災區　柯文哲嘆：像世界大戰

▲柯文哲視察長者施打疫苗情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

全國進入三級防疫警戒滿1個月，隨著管制措施2度延長，國內疫情確實有趨緩，目前已進入穩定期，現階段「自主封城」的狀態不再是看不到盡頭的漫漫長路。台北市長柯文哲回憶，過去1個月，台北市就像參加了一次世界大戰，但疫情期間訴諸國民素質，沒有出動警察警棍，就有效的控制疫情，給其他國家樹立一個榜樣。

▲萬華茶室風暴，是點燃北市疫情爆發的導火線。（圖／記者屠惠剛攝）



獅子王、茶室風暴 捅破北市疫情防線

時間回到5月初，當時中央疫情指揮中心才剛宣布提升為二級警戒，接著不到一週時間，獅子會群聚案便爆發，且傳播鏈迅速蔓延到萬華，引發更大規模的「茶室風暴」，直到和平醫院爆出院內感染，才敲醒台北市政府，大規模的社區感染正式在首都爆發。

隨著確診者不斷增加，指揮中心先在15日宣布雙北進入三級防疫警戒，接著在19日進一步提升到全國範圍，台灣的防疫工作也自此進入新的階段。在三級警戒初期，台北市的確診案例急遽增加，淪為全國最嚴重的疫區，一度單週累積確診多達1220例，更有數次單日確診破200例，足見其嚴重程度。

面對北市的感染風暴，醫師出身的柯文哲展現快、狠、準作風，不只臨危不亂，也如實報告每日疫情數據，不打恐慌牌，「嚴重化」疫情發展，避免製造不必要的恐慌；同時在大方向上，柯文哲仍遵照指揮中心政策，但仍不時會提出實際執行面的各項意見。

週確診破千、救護車流浪、長照機構淪陷 北市淪重災區

而台北市也開始進行策略調整挺過這場風暴，早期病房數嚴重不足，市府團隊媒合旅館業者加入防疫旅館行列；接著，為了不讓輕症確診者拖垮醫療能量，柯文哲調撥部分防疫旅館提升為「專責旅館」，定位介於防疫旅館與醫院之間，有更完整的照護系統，專門收治症狀不嚴重的確診者，保留醫療量能用在最關鍵的地方。

此外，由於確診人數爆增，北市在醫療量跟上前，竟出現「流浪救護車」的狀況。救護車在街上一繞1、2個小時，苦尋之下才找到醫院接手，此問題一直等到醫療量能拉上來後才解決。

疫情不斷蔓延下，北市的長照機構也難逃淪陷，柯文哲為此也把機構住民、工作人員等施打疫苗的順位往前，建構防護網以保護脆弱的高齡長者。同時也打破社福人員的建置，統一分派調度，確保機構運作順利。

為了要進一步提早斬斷傳播鏈，柯文哲也大膽把相較PCR來說較不精確的快速篩檢，作為判定標準，只要呈現陽性，就先進行匡列、居家隔離，提早架好傳播的防火牆，讓團隊能更早掌握社區內的傳染狀況。

▲台北市貴為首都，在疫情最嚴重的時候，一度救護車都無法後送病人，在街上「流浪」。（圖／記者李毓康攝）



防疫下半場 「防疫模範生」毀在疫苗分配

柯文哲秉持醫師專業，在防疫前半段的「撲滅戰」時，展現明快的決策手腕，指令明確、針對問題逐一擊破，包括長照機構提前施打、開設防疫專責旅館、放寬專責病房床收治人數等，都獲得中央的肯定，這些都有賴於柯本身的醫師專業以及背後的專業幕僚團，讓柯在防疫上半場獲得不少好評。

但進入下半場「疫苗施打」階段後，柯市府團隊開始出現漏洞，柯向來不善橫向溝通的缺點浮現，衛生局業務量爆增、累垮基層公務員，不合理的疫苗施打KPI，導致好心肝等診所爆出「黑箱疫苗」爭議。

此外，柯市府在疫苗預約登記施打的過程，更是狀況連連，眼見週邊縣市相關規畫都已出爐，但北市府還卡在壓力測試階段，柯文哲還因此砲打中央大小眼。比較過去「撲滅戰」與「打疫苗」兩階段，柯市府在後者的狀態，雖逐步修正，但仍被網友形容是落難的「防疫模範生」， 未來如何面對即將展開的大量施打疫苗，將是柯文哲團隊要挑戰的下一場戰役了。

▲柯文哲上半的防疫工作可圈可點，但隨後疫苗施打規畫卻爆發不少爭議。（圖／記者林敬旻攝）