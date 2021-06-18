台灣AZ疫苗遲到　彭博：泰國代工廠供應量未達標「出貨延誤」

▲ 台灣、菲律賓及馬來西亞AZ疫苗料將延遲到貨。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒襲捲全球，許多國家仍為疫苗不足所苦。英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）在東南亞的代工夥伴泰國未能達成產量目標，輸往他國的AZ疫苗也延後發貨。台灣向阿斯特捷利康訂購的1000萬劑疫苗主要便是在泰國生產，勢必將受到影響。

《彭博》17日報導，泰國原計畫6月施打600萬劑AZ疫苗，但衛生當局本周表示，只能派發約350萬劑。儘管官員承諾，仍會依照計畫提供600萬劑疫苗，但似乎打算以中國科興疫苗（CoronaVac）來彌補AZ疫苗短缺。

根據《金融時報》，位於曼谷的暹羅生物科學公司（Siam Bioscience）為阿斯特捷利康在東南亞唯一的新冠疫苗合作夥伴，簽訂每年生產多達2億劑的合約，卻受到各界質疑。因暹羅生科與泰國王室關係密切，先前從未生產疫苗，去年也未被泰國政府列入掌握正確知識的公司名單。

阿斯特捷利康則表示，這項決定考量全球供應商產能，部分原因為看中暹羅生科的現代化設施及技術專長，但未透露協議細節及供應量下降的原因。這不僅影響泰國醫療系統及經濟，台灣、馬來西亞及菲律賓皆表示，已被告知泰國製疫苗將延後到貨。但菲馬二國認為，預料不需等待太久。

菲律賓目前預計，7月中旬將有120萬劑AZ疫苗自泰國發貨。馬來西亞相關部門5月表示，6月將有61萬劑疫苗自泰國送達，7月則有41萬劑，現正努力解決到貨時程延誤問題。

另一方面，除了暹羅生科產量不足，阿斯特捷利康另一合作夥伴印度血清研究所（Serum Institute of India）先前也出現供應問題，導致發展中國家無法順利取得COVAX機制承諾配發的疫苗。阿斯特捷利康本身也面臨歐盟法律訴訟，因該公司最初預計第一季提供1.2億劑疫苗，實際上僅提供3000萬劑。

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