台東募700位安心上工人員　線上登記「年滿15歲」即可安排面試

▲▼ 台東爭取700名額即時上工，線上登記安排面試 。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導



因應新冠肺炎疫情衝擊，台東縣長饒慶鈴非常關心縣民經濟收入及生活情形，指示社會處整合各部門及各鄉鎮700個公部門職缺，爭取中央「安心即時上工計畫」，已獲勞動部核備，也將申請資格條件放寬，包含求職者改為不限投保資格，只要年滿15歲國民，或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加，今(18)日起可到就業服務中心或各鄉鎮公所就業服務台登記，縣府會儘速進行面試並派工，希望協助縣內勞工朋友穩定經濟生活。

饒慶鈴指出因應此次疫情，中央各部會推出許多方案，針對勞工部份，包含減班休息─充電再出發訓練計畫及安心就業計畫協助。在非自願性離職這部份，勞動部提供失業給付協助勞工朋友渡過難關，但若勞工就業保險未滿一年者，則無法領取失業給付，而這些勞工將會是這場疫情中最為弱勢、最需要幫助的一群人。

因此，台東縣政府加碼推出「民眾失業暨生活困難補助計畫」，該計畫是針對縣內受疫情影響遭僱主資遣之非自願失業勞工，就業保險未滿一年，無法申請失業給付者，將每人每月補助14,400元，最高補助2個月，希望能協助勞工朋友渡過此次疫情。



社會處指出，補助資格也修改為到111年6月30日計畫截止前，每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限。即曾申請過的勞工，可再次申請參加剩餘時數，現在正在上工的民眾，可繼續累計上工時數。例如109年已擔任6個月480小時的民眾，可於今年再次申請，並將剩下480小時的時數擔任完畢。

另外，針對疫情對於地方政府的防疫需求，「安心即時上工計畫」也提出如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼，依每月工時最高80小時計算，每人每月最高給予新台幣二千元，並依實際上工時數按比例核給。為節省民眾寶貴的時間及配合防疫，請民眾優先以網路申辦方式(https://reurl.cc/6aNjnb )，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送其申請登記表至台東就業中心或鄉鎮公所就業服務台。若有任何疑問請洽詢台東縣政府社會處勞工行政科089-328254及台東就業服務中心089-357126。

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