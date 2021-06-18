綠營大數據／蔡英文、柯文哲臉書影響力高　他成社群邊緣人

▲綠營大數據分析，蔡英文、柯文哲社群影響力較高，藍營則未入榜。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨青年部日前公布社群大數據，指稱總統蔡英文的負面聲量超越衛福部長陳時中。對此，民進黨熟悉大數據的幕僚也指出，各政黨領袖的網路影響力也有漲跌，蔡英文臉書粉專影響力分數最高，台北市長柯文哲居次，倒是藍營政治人物變成社群「邊緣人」。

國民黨青年部日前公布社群大數據，並分析蔡英文的憤怒比大幅度增加，超越了陳時中成為負面聲量王。對此，民進黨熟悉大數據的幕僚則表示，全台三級警戒期間網路依賴度激增，各政黨領袖們的網路影響力也有漲跌，六月上旬蔡英文的臉書粉專影響力分數最高，柯文哲臉書影響力次之；而國民黨主席江啟臣和潛在對手朱立倫則像「邊緣人」，粉絲專頁的影響力分數遠低於蔡英文與柯文哲。

該幕僚舉例，粉專的影響力分數主要和網友分享文章數有關，柯文哲一開始藉由砲打中央取得高聲量和不錯的粉專影響力分數，不過疫苗施打效率不彰、爆發特權疫苗事件後，影響力也在達到高點後隨之波動、下滑。

至於蔡英文的臉書影響力，則剛好和柯文哲互有消長，蔡英文臉書影響力分數在6月4日日本疫苗抵台後有第一波高峰（44933分），接著6日接見美國聯邦參議員訪團，感謝美國疫苗、14日於臉書感謝G7（七大工業國集團）成員國及歐盟領袖對台灣的堅定支持等國際事件，都讓蔡英文的貼文分享數和影響力增加。

幕僚指出，六月上旬（6月1日至17日）蔡英文粉專累計整體影響力分數達到29萬左右；柯文哲約19萬；江啟臣4.2萬、朱立倫2.5萬。幾名政黨領袖十大熱文中，柯文哲佔4篇；蔡英文佔6篇；江啟臣、朱立倫未入榜。他分析，防疫期間，民眾想看的是「緩解疫情的辦法和執行力，不是只看聲量和口水，不要本末倒至了。」

該幕僚認為，政治人物的網路聲量、粉專影響力、負面聲量，都會隨著重大決策、事件和執行能力起伏。例如江啟臣和朱立倫缺乏對策和執行力，粉專影響力和網路聲量都被邊緣化，兩人加起來影響力分數還不及柯文哲一半。他也舉《網路溫度計》從6月7日至13日的數據，朱立倫的網路聲量未進入政治人物top 50名。

另一名黨政幕僚則分析，監督政府施政本來就是常態，但國民黨在批評之外，對於實際防疫工作並沒有明顯建設性意見，國民黨立法院黨團甚至一度提案刪減藝文紓困預算，反而都讓國民黨扯後腿的形象累積越來越深，難以獲得多數民眾認同。