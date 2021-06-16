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民進黨先打高端疫苗？　國台辦發言人笑了：建議從善如流

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光6月16日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光6月16日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

台灣國產端疫苗二期臨床日前公布主試驗解盲結果，顯示安全性與耐受性良好，代表解盲成功，不過民間也傳出希望民進黨和政府高層，優先施打的聲浪。大陸國台辦16日舉行例行記者會時，有陸媒對此詢問國台辦看法，發言人馬曉光第一時間說，「我很難評論」，接著笑著表示，「既然他們推薦，不如從善如流。」

至於大陸方面，是否會採認台灣疫苗，對已施打台灣疫苗者提供便利，馬曉光表示，對於接種疫苗後人群的防疫措施，世界衛生組織專家提醒，沒有證據表明，接種疫苗後就沒有傳播風險，因此專業問題，還是需要由專業人士來評估。

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司所在大樓外觀。(無法進入拍攝公司門面)（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司所在大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

馬曉光接著說，對於「台產疫苗」的部分，據台灣媒體報導，目前有65%的台灣民眾，表示不願意施打台產疫苗，更有媒體和專業人士指出，台產疫苗沒有經過三期臨床就開始施打，質疑世衛組織和國際社會是否會採認，所以「現在問我這問題，好像沒有討論的現實意義可言。」

馬曉光還在稍早的問答環節中指出，4月中旬以來，按照同等待遇原則，各地已陸續啟動在大陸居住台灣同胞的新冠疫苗接種工作，截至5月31日，有6.2萬在大陸的台灣同胞，於知情、自願前提下接種疫苗，充分說明對大陸疫苗安全性、有效性的信賴。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光6月16日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲馬曉光在回應相關問題時，露出笑容。（圖／記者陳政錄攝）

至於陸方是否會對有意赴大陸打疫苗的台灣民眾，做出進一步的安排，包括綠色通道，或是在機場設立接種站，免去民眾入境大陸後需要隔離的成本。

馬曉光說，在當前台灣疫情持續蔓延，死亡人數增加和死亡率攀升，依然頑固拒絕大陸疫苗的情況下，有這種建議，心情可以理解，而陸方考量需求，已於日前發表新聞稿，對搭乘民航客運來大陸的台灣同胞，「只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定，包括登機前和抵達後、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。」

他強調，當前，核酸檢測和隔離是各國家和地區通用，基本的防疫策略，按照規定，從境外抵達大陸後，都要核酸檢測和隔離，這是負責任的作法。所以，如果按照上述建議（機場入境前設接種站），可能會漏掉感染病例、密接者，造成雙方防疫破口，不符合共同利益，因此陸方仍將按照有關政策辦理，儘管可能增加時間成本。馬曉光說，大陸方面，「當然會把好事辦好。」

馬曉光也在記者會上表示，截至6月14日，大陸已接種疫苗超9億劑次。國藥和科興兩款被世衛組織認可的疫苗在90多個國家和地區獲批上市或緊急使用，向全球供應超3.5億劑，充分顯示出大陸疫苗具有良好安全性和保護力

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