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藍營大數據／網憂高端二期就上市　蔡英文負面聲量超越陳時中

▲▼立法院聯席審查紓困4.0特別預算 衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨青年部公布本土疫情爆發以來第4周的「臉書社群大數據」，對於高端疫苗二期解盲拚7月上市，青年部主任陳冠安表示，此舉並未帶來正面效應，反而激發社群不滿情緒，且總統蔡英文的憤怒比本週大幅增加1.84%，超越衛福部長陳時中成為負面聲量王。

陳冠安表示，社群相當關注本週高端解盲的事件，包括「二期」、「國產」、「三期」、「高端」、「EUA」、「臨床試驗」、「中和抗體」都是主要關鍵字群，「特權」雖然也位列討論熱點，但文字群規模顯然不比高端解盲事件。

雖然高端解盲成為主要討論事件，但陳冠安指出，從憤怒比大幅成長的情況來看，高端解盲並未帶來正面效應，幫助政府撫平社會對缺乏疫苗的不滿，反而激發社群不滿情緒。

至於陳時中的部分，陳冠安則指出，心情憤怒比從疫情爆發以來連續呈現上揚趨勢，未見衰退，顯示社群對政府防疫的不滿仍在累積，主要受到石崇良的萬華破口說和立法院質詢，包括與蘇貞昌、賴士葆、曾銘宗、高虹安都是社群熱點，這讓陳時中從過去立院質詢攻不破的金身王，一躍變成立委質詢的集火對象。

在蔡英文的部分，陳冠安則說，蔡英文的憤怒比本週大幅增加1.84%，超越陳時中成為負面聲量王，相較於陳時中有具體的負面事件，蔡英文並無太明顯的具體事件，顯示目前社群對蔡的憤怒是全面性的，是民眾對政府防疫的整體不滿，並非受到單一事件影響。

陳冠安表示，因此，這也直接導致蔡英文在近期幾份民調裡都出現死亡交叉的趨勢，甚至出現連蔡英文向全國人民道歉都成為本週憤怒數主要來源的不討好情況。

整體來說，陳冠安表示，社群對「疫情」和「疫苗」的關注度雖然下降，但罵聲卻是增加，顯示對政府控制疫情和取得疫苗進度的不滿，民怨更是在不斷累積；而從4月到5月，綠營已經出現一次支持率滑坡，倘若在未來兩週大數據趨勢仍然不變，在民怨不斷累積的情況下，討厭民進黨的旋風可能再次形成。

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