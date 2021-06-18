快訊／台積電、郭董獲授權買BNT　侯友宜：樂見政府正向積極協助

記者蔡文鈴／新北報導

行政院18日上午宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購一事。對此，新北市長侯友宜下午於疫情記者會表示，樂見政府用正向積極的態度，面對企業家、宗教團體捐贈疫苗。

侯友宜表示，總算樂見政府用正向積極面對企業家、宗教團體捐贈疫苗積極給予協助，希望疫苗快速進來，數量夠、品質好，趕快疫苗進到台灣，提升群體免疫，這都是好方向，樂見大家合作的態度，一起面對疫苗不足的問題。

然而，中央以授權永齡、台積電跟代理商購買，新北市是否規劃跟上海復興購買疫苗，侯友宜表示，購買疫苗都要中央授權，目前只有一個要求，就是希望全國一心，讓疫苗快進來，然後數量一定要夠、品質要好，只要有任何企業、宗教團體願意幫忙，趕快把疫苗買進來這都是好事。

總統府發言人張惇涵表示，18日下午4點，總統蔡英文將於總統府內會見台積電董事長劉德音先生、鴻海集團創辦人郭台銘先生，就授權台積電及鴻海永齡基金會，購買各500萬劑原廠BNT疫苗轉贈政府之相關事宜，進行會商討論。

行政院發言人羅秉成表示，全球疫情仍然嚴峻，為有效控制疫情確保國人健康，除了既有疫苗採購外，也積極就所有可能管道洽購疫苗。政府在德國政府協助下，正積極與BNT原廠洽談溝通，針對民間企業的洽談義舉，非常感謝，也會提供所所有必要協助。

羅秉成在記者會上也直接公布，目前有台積電、郭台銘的永齡基金會，提出要各捐贈500萬劑BNT疫苗的提案，為解決民間企業團體在採購過程的困難，政府將進行特殊採購安排，政府將發函授權台積電及永齡基金會，代表政府洽談BNT疫苗，送抵台灣捐贈給政府。

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增188例確診病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。個案分佈以新北市76例最多，其次為台北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，台中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,011,097例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含993,010例排除)。自2020年起累計518例COVID-19死亡病例，其中511例本土，個案居住縣市分布為新北市255例、台北市206例、基隆市17例、桃園市14例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝直播）