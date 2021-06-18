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快訊／猝死不斷爆退打潮？北市老人預約接種率83.44%：不敢說沒影響

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊疫情記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲召開疫情記者會。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

全台高齡長者大規模開打AZ疫苗，至今已累積36人在接種後死亡，在台北市部分也傳出有4例死亡。對此，台北市長柯文哲說，17日仍有2%的人預約打疫苗但沒有到場，預估今天晚間施打率會掉到90%。

柯文哲接著說，今天統計完，也許明天再公布，從禮拜天開始，從80歲以上可以降到多少年齡層來打。至於這次沒有預約的，上一次看起來，有預約沒預約大概是6比1，還是鼓勵大家預約，因為不預約很難準備，「如果可以的話，鼓勵大家盡量用預約方式」。

柯文哲也提到，這次疫苗施打預約2天，大概第一天就打了90%，之後也許改成預約就1天就好，幾歲以上、幾歲以上。經統計，17日有預約沒來的還是有2%，還是要設定一個地方讓他打。

副市長蔡炳坤說，6月18日上午開始80歲以上長者接種疫苗，總共預定有預約今天接種的12307位，統計到中午，10269人完成施打，完成83.44%，有些接種點尚未回報數據，「不敢說完全沒有影響，但影響有限」，仍鼓勵長者施打。

針對85歲以上長者，全部到昨天施打完畢，15日到17日三天，預約者、位預約者、非在及長者施打，85歲以上長者有61000人，施打38129位，施打比例63%。

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