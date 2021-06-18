側翼瑟瑟發抖！鄉民細數「郭台銘官司戰績」：律師團就500人

▲鄉民細數「郭台銘官司戰績」。（圖／記者李毓康攝、翻攝自批踢踢，合成圖）

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘擬採購500萬劑德國BNT疫苗，中間過程遭到許多抹黑攻擊，更被部份有心人士頻頻造謠買的是「上海復興」的復必泰，而非德國原廠出貨的BNT。對此，有網友細數郭台銘歷年官司戰績，直言「鴻海律師團就超過500人，各位側翼，有種一點說出想說的話，不要欺善怕惡啊！」貼文一出，立刻引起網友笑稱，「側翼瑟瑟發抖中」。

郭台銘今 (18日) 透過臉書發佈8點聲明，直言引進BNT疫苗被技術性拖延，盼政府明確表達立場，並希望能會見蔡總統。不過仍有許多網友不領情，在該貼文留言質疑，郭台銘買的是「上海復興」的復必泰，而不是德國原廠出貨的BNT，而郭台銘也一一針對留言回覆，「保證德國原廠出貨」。

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▲針對許多網友質疑，郭台銘一一在臉書回覆「保證原廠」。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

對此，有網友在批踢踢八卦板以「郭台銘官司戰績」為題發文提醒造謠網軍，指出鴻海法律事務部門聞名業界，堪比跨國大型律師事務所，律師團就超過500人，「各位側翼啊，就有種一點說出你們想說的話，不要欺善怕惡啊」，並同時點出郭台銘官司戰績。

以下為郭台銘歷年官司戰績：

網留言「果凍是垃圾」下場慘 法院：就是在罵郭台銘

罰款：NT 8,000

韓粉造謠破產被中共拘捕 郭台銘提告勝訴

罰款：NT 50,000

跑步哥罵郭台銘「垃圾」 一審判拘役60天易科罰金6萬

罰款：NT 60,000

恐嚇郭台銘，臧家宜判1年10月

記者臧ＯＯ1年10月徒刑

男友黃ＯＯ2年徒刑。

指郭台銘「三億男」事件，周玉蔻判賠200萬確定

罰款：NT 2,000,000

貼文一出後，立刻引起許多網友紛紛留言，直呼「側翼瑟瑟發抖」、「這麼早發，側翼都不敢動了」、「1450做一輩子也不夠賠」、「側翼都躲下水道了」、「養郭董律師團一個月薪水，網軍一輩子都賺不到」、「完全噤聲了」、「真的不要小看郭在全世界戰的法務團隊」、「難怪現在那麼安靜」。