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捐疫苗卡關！他分析「郭台銘8點聲明」真的強　網驚：專業養套殺

記者邱晟軒／綜合報導

有意捐贈500萬劑德國直送、BNT疫苗的鴻海創辦人郭台銘，今 (18日) 透過臉書以「向蔡總統報告」為題8點聲明指出，有各種「看不見的力量」對疫苗採購技術性拖延，更透露有民進黨不同派系間有不同意見，直言若關鍵問題無法突破，只是原地繞圈，盼政府明確表達立場，並希望能會見蔡總統。對此，有網友表示，8大聲明清楚表示過程中遇到的阻礙，讓民眾了解真實情況，「郭董這聲明是不是很強啊？」

對於郭台銘一早的臉書聲明，有網友在PTT八卦板以「郭董這聲明是不是很強」為題發文表示，「8大聲明，清楚表示過程中遇到的阻礙，讓民眾了解真實情況，雖然大家早就知道是民進黨在擋，但郭董自己講出來就是認證！」

▲▼劉宥彤說明郭台銘買BNT疫苗有譜發聲明求見蔡總統。（圖／記者張榮恩攝）

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▲劉宥彤今表示，若政府不需要郭董買BNT「直接告訴我們。（圖／記者張榮恩攝）

原PO指出，「郭台銘在聲明最後也跟蔡政府表明，以郭董的能力和人脈還是可以幫政府解決疫苗問題，表示了請政府幫助我，我也會幫助你，而且以郭董的實力，就算側翼想亂抹亂寫，郭董的法務部隊也不是吃素的，郭董現在這一步是不是很强啊？」

貼文一出後，立刻引起許多網友紛紛留言，「郭董直接開大招」、「郭董總算不忍了」、「員工72小時趕在6/1送件，被政府拖到今天幾號了」、「專業養套殺」、「一步錯，步步錯，無法回頭了」、「郭董這一手本來就是逼政府怎麼做都痛」、「傑出的一手」、「蔡如果不見，一切都明白誰在弄，蔡見了郭董就要當面要保證跟承諾，順便讓底下那些1450側翼閉嘴」。

▲▼陳時中 立法院 朝野協商 審查紓困4.0預算 講電話 不回應媒體問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中今赴立院朝野協商審查紓困4.0預算。（圖／記者屠惠剛攝）

以下為郭台銘「向蔡總統報告」臉書全文：

1. 在台灣疫苗短缺的關鍵時刻，對於蔡總統向媒體表示要開綠燈協助永齡基金會向國外取得疫苗，本人感到又有了希望。

2. 我因為憂心台灣疫情肆虐，人命關天，從 5 月 23 日起，就經由各種方式，希望與政府洽談，突破限制，購買疫苗捐贈與政府，在 6 月 1 日依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆，又於 6 月 10 日行文給衞福部陳部長，2 天後取得部分進展，讓我們有些許振奮，能在 6 月 13 日和主管機關開會，晚間又接獲陳部長來電，表達會協助本案。可惜的是在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，巧合的是又有媒體出現無法查證訊息來源的不實報導，各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延。

3. 我每日憂慮，夜不成眠，在 17 日凌晨向憂心又充滿期待的國人報告本案仍在進行中，也感謝曾經得到衛福部陳部長的承諾，在發表三點聲明後，受到包括來自蔡總統及許多民意代表發言認同，可惜的是關鍵問題若無法突破，只是在原地繞圈圈而已。本人提出以下建議：

4. 政府公開表示接受永齡基金會的捐贈，讓這個捐贈的購買可以擁有代表政府的採購權 (永齡可以正式發中英文新聞稿，對外表示自即日起可以用捐贈者的角色代表政府向疫苗原廠接洽)，既然都在國際上公開了，也不會擔心假貨的問題，開大門走大路，官民合作的關係需要正式授權，為國際洽商營造有利的條件。

5. 同意我方提出的捐贈合約，進入實質細節的討論，也同意我方對於採購德國 BNT(上海復星製藥代理)，由德國製造出貨的疫苗，所提出的合約架構圖，並給予相應於合約的進口許可相關法律文件。

6. 疫苗捐贈因爲標的物涉及相關法律責任，和一般物品的捐贈不同，需要政府 (受贈方) 先明確表達立場，再讓願意捐贈方去洽談疫苗供貨的數量及時間。

7. 目前國際上認證的疫苗雖是賣方市場，但若蔡總統和台灣人民願意讓郭台銘有個機會用我數十年的國際人脈與商業經驗為大家服務，應該能有所突破。對政府來說，這是新增一個可能的管道，並不排擠原有的疫苗採購，就算永齡最後沒有成功，對政府也沒有任何損失，希望蔡總統能接受建言。

8. 我本人聲明在此事上絕無任何政治和商業企圖，未來可受外界檢驗，最後為蒼生請命，希望能會見蔡英文總統，我相信您才是疫苗政策的決策者、我希望當面報告、取得您的同意、或是拒絕。這樣才不會讓國人誤以為我們永齢基金會已經取得政府的真正承諾、及具體的政府公權力的協助處理相關問題。沒有您的明確裁示、疫苗的採購永遠不能真正的開始。

▲▼劉宥彤說明郭台銘買BNT疫苗有譜發聲明求見蔡總統。（圖／記者張榮恩攝）

▲劉宥彤說明郭台銘買BNT疫苗有譜發聲明求見蔡總統。（圖／記者張榮恩攝）

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