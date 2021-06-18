快訊／行政院：正式發函授權郭台銘、台積電代表洽購1000萬劑BNT

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘採購BNT疫苗未果，而郭台銘18日一早透過臉書表達求見總統蔡英文進行懇談。對此，總統也回應，強調蔡總統樂意見面會談，會進行後續安排。行政院18日召開記者會，針對郭台銘採購疫苗一事表示，政府將正式發函授權台積電及永齡基金會，代表政府分別洽談各500萬劑BNT疫苗，送抵台灣捐贈給政府。

▲蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

行政院發言人羅秉成表示，全球疫情仍然嚴峻，為有效控制疫情確保國人健康，除了既有疫苗採購外，也積極就所有可能管道洽購疫苗。政府在德國政府協助下，正積極與BNT原廠洽談溝通，針對民間企業的洽談義舉，非常感謝，也會提供所所有必要協助。

羅秉成在記者會上也直接公布，目前有台積電、郭台銘的永齡基金會，提出要各捐贈500萬劑BNT疫苗的提案，為解決民間企業團體在採購過程的困難，政府將進行特殊採購安排，政府將發函授權台積電及永齡基金會，代表政府洽談BNT疫苗，送抵台灣捐贈給政府。

對於政府是否允許郭台銘向代理商採購、BNT疫苗代理商是否就是上海復星，羅秉成在回應提問時也直接表達政府同意的立場，他表示，相關安排包括台積電及永齡基金會向BNT或透過代理商洽購後，將循日本捐贈我國疫苗與國際採購的前例，政府在捐贈契約中將給予製造商免責聲明並承擔後續處理工作，「這包括代理商」。

至於郭台銘18日上午發表聲明表示希望跟總統蔡英文見面，總統府發言人張惇涵稍早前也回應，「蔡總統始終樂意與郭董事長見面會談」，對於郭台銘的提議，也會進行後續安排。

張惇涵表示，郭台銘提案洽購疫苗之事務，近期各界有許多不實傳聞，或許導致郭台銘有所誤解，「但我們期待郭董事長不要受到未經證實的傳聞所影響」。

張惇涵強調，政府的立場不變，也正盡力促成這項計畫，「我們期盼政府與民間通力合作，為台灣取得更多疫苗供應」，讓合法、安全、有效的疫苗有更充裕的供應來源，確保國人健康安全。

▲台積電。（圖／路透）