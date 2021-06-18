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桃園4人打疫苗後猝死！91歲翁等候施打突昏迷亡　衛生局調查中

▲桃園市衛生局長王文彥18日說明疫苗接種期間，桃市有5名者者不幸往生個案，死亡原因都還在調查釐清中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局長王文彥18日說明疫苗接種期間，桃市有5名者者不幸往生個案，死亡原因都還在調查釐清中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府推動高齡長者疫苗接種服務，其中3天下來有5名長者不幸往生，對此，衛生局長王文彥指出，5名個案中，有1名在接種前發生狀況，送醫後不治，另4人則是接種後出現狀況死亡，5起個案死亡原因都在調查中，市府衛生局與社會局都會設法給予家屬心理輔導等救濟協助。

針對3天疫苗接種期間桃園市發生5起長者不幸病逝意外，市府衛生局長王文彥18日上午在防疫專案會議上表示，根據衛生局目前掌握資料，截至昨天為止有5名長者不幸死亡個案，其中1位是還未接種前就發生狀況，送醫後不治；另4人則是接種後發生。

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死亡個案包括6月15日，88歲婦人接種後返家，吃粽子時被噎住，送醫後宣告不治；另1位91歲老翁，等待接種時昏倒，送醫急救後不治；6月15日八十幾歲老翁施打疫苗後不幸死亡，他有長期洗腎的病史，16日晚上出現昏迷後送醫不治；還有是86歲老翁，6月16日接種，17日午出現昏迷現象送醫後不治，他有高血壓、還有跌倒病史，這位市府會協助申請預防接種救濟；還有一位81歲婦人，17日接種後，晚間出現昏迷狀況，經急救後仍往生。

王文彥指出，目前這5名長者死亡原因還在調查中，市府會協助社會局給予慰問外，還會看些心理輔導還是其他的能夠給予家屬救濟協助。

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