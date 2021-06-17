快訊／桃園90歲翁打完疫苗家中昏倒　送醫搶救不治

▲桃園市連續3天為長者進行AZ疫苗接種，但卻傳出有3名長者接受疫苗接種後出現不適送醫，其中1名90歲王姓老翁送醫不治。（資料照／記者沈繼昌攝，照片與新聞事件無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府為長者連續3天進行疫苗接種計畫，但卻傳出有3名長者接受疫苗接種後出現不適症狀，被緊急送醫治療，其中位於中壢區90歲王姓老翁，16日下午接受疫苗接種後返家突然不適，緊急送往部桃急救後仍宣告不治，至於真正死因仍需由衛生局與檢方確認釐清。

據指出，16日上午10時50分，91歲的劉姓老翁在中壢區自強國中接種站接受AZ疫苗注射，返家後出現發燒、疲累與意識模糊等狀況，家人趕緊送往部立桃園醫院，目前還在觀察中。

另外，16日晚間7時53分，90歲的王姓老翁上午在中壢區自強國中接受疫苗施打後返家出現不明原因昏倒，且無意識OHCA，家人緊急送往部立桃園醫院急救後仍宣告死亡。17日上午11時14分，87歲的洪姓老婦人在八德區大忠國小接受疫苗施打，返家後出現意識不清狀況，家人隨即送往部立桃園醫院治療，目前還在觀察中。

針對上述3件疫苗注射後長者出現不適甚至猝死案件，桃園市衛生局指出，因為長者是返家後出現不適，接種站並未接獲相關訊息，至於真正不適原因仍在調查釐清中，另外，根據衛生局調查後查出，死亡王姓老翁本身有慢性疾病，經送醫後不治，快篩則為陰性。

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