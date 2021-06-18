全國打AZ後32人猝死！羅東鎮每人發200元　鼓勵長者打疫苗

▲▼羅東鎮長吳秋齡18日宣布鎮民新冠死者每人發6萬元慰問金，另給200元鼓勵長者打疫苗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

本土疫情延燒，羅東鎮長吳秋齡18日宣布設籍的鎮民，因新冠確診不幸往生，發放6萬元慰問金，希望給予家屬慰問及關懷，另目前全國已有32例施打疫苗後猝死案，公所為鼓勵長輩施打疫苗，會將疫苗接種通知單及交通津貼200元，一併交付長者手上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對全球蔓延的新冠疫情，疫情來得又兇又猛，鎮長吳秋齡宣布設籍本鎮者，因確診而不幸往生，鎮公所發放6萬元慰問金，希望給予家屬慰問及關懷，其中部分亡者在死亡後才確診，因為家屬多半與死者有接觸史，因此同時間被匡列成為居家隔離者，無法親自到場扶喪，甚至連最後一面都看不到，來不及告別，吳她有感而發，將確診者離世的悲傷化作關懷，撫慰家屬傷痛的情緒，安慰往生者在天之靈。

吳秋齡指出：羅東鎮年滿65歲以上長者約13,000多人，施打疫苗交通津貼每人200元，公所疫情期間，停辦相關活動支出所節省下費用，公所會將疫苗接種通知單及交通津貼200元一併交付長者手上，鼓勵長輩前往施打疫苗，也肯定長輩們一起對抗新冠肺炎疫情，全民抗疫的準備及願景已在羅東漫開。