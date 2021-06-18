快訊／新北金山「魚販確診」婆媽嚇壞　快篩隊進駐掃432人2染疫

▲新北金山18日增2女確診，機動快篩陽驗PCR染疫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區今（18日）新增2名確診個案，為16日機動快篩為陽性，晚上PCR採檢確診，2人皆為女性。目前金山警分局疫調小組及衛生所，正在疫調中。金山區長廖武輝表示，疫情尚未舒緩，大家不可鬆懈，仍要做好自身防疫，保護自己保護家人。

新北市金山區出現家族群聚感染7人，其中1人是中山路賣魚的流動攤販，消費者包括婆婆媽媽。16日金山區機動快篩隊緊急進駐，16日快篩432人，2人皆為女性，快篩陽性，經PCR採檢確診染疫，已送集中檢疫中心安置。

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▲6月18日新北公布確診案例「金山新增2例」。（圖／新北市政府提供）

金山區長廖武輝表示，第一時間接獲通報，快速連夜通知疫調對象，因16日2名女性快篩為陽性，PCR核酸檢測結果確診，立即聯合金山警分局疫調小組和衛生所展開大規模疫調。

金山警分局長趙家輝表示，自從金山區近期發生有家族群聚感染，分局疫調小組立即配合指揮官金山區長進行大規模疫調，以科學辦案方式，透過監視器調閱比對確診者相關足跡，並逐一確認確診者及其家屬、同事所延伸的接觸史，希望透過大規模疫調，達到控制疫情擴散傳播。

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