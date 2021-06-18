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串門子傳病毒！花蓮家族群聚感染達67人　匡列居隔253人

▲▼確診者群聚關係及足跡圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼確診者群聚關係及足跡圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新增個案13569、13570皆與案13195家族群聚有關。案13569 Ct值35，公共足跡包括6月2至12日在宗檳榔攤、阿弟檳榔攤、崇宏商號，6月13日在崇德集會所篩檢陰性，6月14日因孫女（案13304）列隔離，6月15日經部立花蓮醫院PCR採檢及複驗後，採檢結果為PCR陽性。

案13570 Ct34.6自5月20日至6月3日在自宅遠距視訊課程，在6月3日晚間與堂妹案13304及嬸嬸案13368在家中共餐，6月4至12日自宅遠距視訊課程，6月13日在崇德集會所篩檢陰性，6月14日因堂妹案13304列隔離，6月15日部立花蓮醫院PCR採檢及複驗後，採檢結果呈PCR陽性確診。

▲▼確診者群聚關係及足跡圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

秘書長張逸華表示，案13569與桃園觀音工班案12668不僅住在同一村隔壁鄰，依據分析13195家族群聚與日前桃園觀音工地案有關。

衛生局長朱家祥指出，花蓮近期確診案例中，明顯家庭群聚是主要因素及感染過程，縣府呼籲民眾在下班回家後立刻摘下口罩洗手，使用消毒酒精或消毒紙巾擦拭手機等隨身物品，換下上班衣物防止病菌感染，並避免多人聚會及聚餐。

▲▼確診者群聚關係及足跡圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

朱家祥提醒，同住一戶的家人用餐時要錯開用餐時間、避免人員密集，吃飯時不講話、不分享飯食，吃飯前一刻才摘下口罩，飯前飯後都要洗手，並落實均衡飲食增強自我免疫力。

▲▼確診者群聚關係及足跡圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮確診個案家庭群聚分析。

縣府分析花蓮縣確診個案家庭群聚，累計至今確診病例67人，匡列居隔人數達253人，目前住院仍有38人，已出院29人，近期案13195家族接觸案確診病例就達15人，匡列居隔人數95人。縣長徐榛蔚強調，在疫情期間家族之間要避免聚會，同一家人吃飯時避免共餐，落實環境消毒及保持室內空氣流通。

徐榛蔚提醒，由於有部分確診者屬無症狀帶原者，呼籲鄉親務必要保持警覺，落實防疫，只要鄉親在家中或戶外皆做好防疫工作，被感染機率將會大幅降低。花蓮村里長皆大力宣導不群聚及戴上口罩，警政單位也加強巡邏，若鄉親發現有違反防疫規定情事，請撥打110通報警方裁處。

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