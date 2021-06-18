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宜蘭在地企業捐500萬　向陽明交大醫護致敬

▲▼為抗疫，宜鼎國際董事長簡川勝（上圖中）捐500萬元防疫相關經費。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜鼎國際董事長簡川勝（上圖中）捐500萬元給陽明交大醫院。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜鼎國際公司為與陽明交大醫院共同力抗疫情，18日由董事長簡川勝代表捐贈防疫相關經費500萬元，院長楊純豪感謝來自企業界的關懷，挹注院方抗疫資源。

▲▼為抗疫，宜鼎國際董事長簡川勝（上圖中）捐500萬元防疫相關經費。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

成立於2005年的宜鼎國際，十多年來專注於嵌入式及雲端儲存裝置領域，已在海、內外市場佔有一席之地，更於2018年在宜蘭科學園區興建研發製造中心，代表著宜鼎即將邁入「產研合一、軟硬結合」』全面發展的時代。

而「分享」與「承擔」是宜鼎的經營理念，董事長簡川勝說，「取之社會、用之社會」，秉持企業社會責任，致力於關懷公益、多元共好，希望對社會、環境的永續發展有所貢獻。此次新冠肺炎本土疫情爆發，宜鼎現在亦於宜蘭設置基地，公司和同仁為能在防疫工作盡一份心力，故共同捐贈500萬給陽明交大醫院，除向第一線醫護人員致敬及感謝外，更希望大家能齊心防疫、戰疫無懼，一起全力守護蘭陽鄉親民眾的健康。

陽大醫院楊純豪表示，院方為防疫責任醫院，在疫情艱困的時刻感謝全體同仁都能堅守崗位，且如履薄冰般的做好各項防範工作，而防疫工作除了政府和醫院在第一線專業推動外，感謝各界透過各種形式鼓勵、支持我們。

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