台中7.35萬劑疫苗全打完「多打3400人」　第2波長輩接種周六啟動

▲台中市政府統計，中央配發7.35萬劑疫苗全數打完，施打率100%。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市獲中央分配7萬3500劑AZ疫苗，開放前六類人員施打（其中第六類因數量不足，優先提供85歲以上長者施打），台中市統計波疫苗已於昨（17）日全數施打完畢，7萬3500劑，總共打了7萬6900人左右，其中85歲以上2萬3011人。台中市長盧秀燕表示，疫苗完成率100%。

台中市政府表示，各施打站昨天大多下午5點錢就打完，比較晚的可能接近6點左右，另醫療院所則視個別預約的時間安排。

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盧秀燕指出，根據衛生局的統計資料顯示，6月13日開放給第一至第五類人員接種後，加上6月15日開放給85歲以上長者施打，截至昨日為止，共施打了76967人（一瓶疫苗約可施打10至12人），包含13日、14日共施打1999人；15日施打2萬3242人；16日施打2萬9690人；昨日施打2萬2036人。中央分配給台中市的7萬3500劑AZ疫苗全數達標，施打率100%。

此外，中央撥配台中的第二波共3萬7200劑新冠肺炎AZ疫苗，昨日已配達台中，此批疫苗預計在本週六（19日）、週日（20日）兩日上午開放80歲至84歲長者與70歲至79歲原住民長者接種，市府已完成造冊，並透過里鄰系統投遞「施打疫苗通知單」，長輩無須另外申請或預約，前往指定快打站即可接種疫苗。