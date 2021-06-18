包裝中心員工染疫波及每日20萬包通路蔬果　北農：都有符合防疫規定

▲北農緊急記者會。（圖／翻攝直播）

記者陳家祥／台北報導

台北農產運銷公司接連爆發多起確診個案，至今累積18人確診，其中包含果菜包裝中心員工，儘管已在近日完成全體員工快篩及PCR檢測，但消費者的恐慌心理已影響到通路銷量。對此，北農18日召開記者會強調，都有依規定進行篩檢、匡列、隔離，只要快篩陽性就要求請假；此外，蔬果都是在產地就包好，到了分裝場再進行分裝派送，傳染風險低，盼外界勿以訛傳訛。

針對近來多起確診案例爆發，北農發布新聞資料指出，果菜包裝中心所有員工近日將完成快篩、採檢核酸檢測（PCR），一定嚴格執行防疫規定。

北農表示，己協調上、下游廠商，即日起停工至18 日，後續將加強消毒民族東路營業部全部場域，全部工作人員再安排篩檢，面對新冠肺炎疫情，一定採最高規格防疫，確保作業場域安全。

北農總經理翁震炘表示，目前第一果菜市場、第二果菜市場各有9名員工確診，總計18人；公司也在進行篩檢後，每日加強現場清消，並以同心圓方式擴大匡列接處者。此外，在端午節前夕，也分別針對一果、二果所有員工進行篩檢，目前僅有該18名員工確診。

翁震炘強調，目前已經把全部員工都完成篩檢，也按照防疫規定，檢測結果OK安全才可以進場作業，「大家不要以訛傳訛，多吃蔬菜水果增加免疫力」，隔離者不會來上班，都會由安全的同仁負責分貨；他強調，從產地就包好蔬果，到了分裝場再放到籃子給物流車派送，現場這兩天也停工消毒篩檢。

翁震炘說，蔬果運送過程的溫度等非病毒適合生存環境，蔬果外會有塑膠包裝，建議消費者，買蔬果後，針對外包裝先噴灑酒精後，再打開，烹煮前，以清水沖洗。並引述國衛院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師郭書辰表示，尚未有案例是因蔬果或蔬果包裝而染疫。

至於送至全聯的蔬果有多少？翁振炘表示，平常都是10萬到12萬包左右，疫情發生後，民眾採買囤貨，平日的量拉高到20萬包，甚至最高一度到30萬包。

另外，北農董事長黃向羣說，北農在第一拍賣市場，平常日平均進出包含送貨、承銷人、拖貨工、消費者，約2萬人，假日3萬人；第二市場也有1萬人左右。近期疫情嚴峻，第一市場進出大概7、8000人，第二市場5000人左右。

▲北農員工染疫，波及通路商。（圖／記者李毓康攝）