醫護「像水煮南部粽」！消防弟兄神物救援　網驚呆認證：這超猛

▲醫護人員表示感謝（圖／翻攝自臉書／布農Doc 田知學）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情延燒，最忙碌的莫過於第一線醫療人員，有鑑於此不少人默默送暖。急診室醫師田知學昨感性發文，表示在穿著整套防護裝備之下，醫護們每天像「水煮南部粽」一樣；而新北消防弟兄得知後，立刻捐贈降溫背心，讓他們感動不已。

田知學在臉書提到，「謝謝新北消防夥伴看到這張照片之後，立馬捐贈兩件降溫背心，讓每天像水煮南部粽的夥伴可以降溫！」對於這份心意，她不禁大讚，「困境中見真情。」

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▲降溫背心。（圖／翻攝自臉書／布農Doc 田知學）

接著她話鋒一轉，坦言防疫到現在，相關防疫物資不可能無止盡的配給，如果疫情持續，那麼防護裝備勢必面臨短缺的窘境，「防護面罩、N95、防水隔離衣、全罩式防護衣/連身性防護衣（兔寶寶裝），這些都歡迎各界捐贈！可以先聯繫想捐贈醫院的社服、資材，視該醫療機構短缺項目而捐贈！」

對此，網友們紛紛回應，「處處是人間菩薩」、「辛苦了！謝謝你們」、「這件背心相當威猛！是我目前穿過冷卻效果最持久的背心」、「希望賈永婕可以看到幫忙」、「有沒有廠商跟企業，願意贊助，為醫護製造統一涼感排汗布的刷手服，穿在防護衣裡面，比較舒服」。