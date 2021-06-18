苗木之鄉防疫再升級　民眾進鄉公所未戴口罩「防疫自助機」發警示

▲頂新和德文教基金會致贈永靖消防分隊。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

長期深耕創辦人魏應充家鄉的頂新和德文教基金會，為協助永靖鄉民防疫，本月除支援永靖鄉公所辦理鄉內24村大消毒，近日又捐贈零接觸智慧防疫自助機給鄉公所，另提供千份防疫面罩與百份護目鏡供鄉內警消與公所等單位使用，民眾進鄉公所若未戴口罩，防疫自助機將發警示，若有發燒，也可即時偵測出來。

▲零接觸智慧防疫自助機現場操作使用。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充生於永靖，多年來透過基金會進行地方深耕，從教育、社福、產業與環境等四大面向，長期提供農村免費課輔班、烘焙等多元教育課程、食物銀行、社區空間活化等服務，今年疫情升溫後，基金會也持續關注地方需要。

目前基金會已協助永靖鄉公所完成全鄉各區街道巷弄消毒作業，本月15日起開始深入各村，由村長率領消毒人員徒步進行各村內細部消毒。為減少民眾外出洽公感染風險，基金會近日也捐贈一台零接觸智慧防疫自助機給鄉公所，民眾進入鄉公所大廳後，防疫自助機可偵測來者體溫是否正常、是否配戴口罩等。

▲頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長（右）與永靖鄉農會詹日新理事長（中）到市場關懷攤商。

考量警消與攤商等第一線人員的防疫需求，基金會也捐贈千份防疫面罩與百份護目鏡給永靖鄉公所、彰化縣員林分局、永靖消防隊，並邀約在地的彰化縣永靖鄉共好協會一起送防護面罩給市場攤商。

永靖鄉鄉長詹木根表示，新冠肺炎爆發本土疫情以來，公所積極配合各項防疫政策，也攜手地方團體一起為防疫努力，零接觸智慧防疫自助機，可快速測量體溫、辨識人員是否佩戴口罩，降低人員感染風險，對防疫相當有幫助。

▲頂新和德文教基金會致贈防護面罩給永靖市場攤商。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生長期關心永靖家鄉，此次疫情下，除了透過環境徹底的消毒外，包括捐贈防疫面罩與防疫護目鏡給一線人員，更在鄉公所設立了一台零接觸智慧防疫自助機，透過AI偵測技術與實名制，共同來保護鄉民，本次也和永靖鄉農會與共好協會共同發放防疫面罩給攤商，讓在地的商家和民眾在購買物品同時也多一層防疫防備。

共好協會理事長陳雍讓表示，疫情當下，大家都盡量不出門，但不少民眾仍有上菜市場採買的需求，市場攤商使用防護面罩，對自身和消費者都多一道保護防線。

▲頂新和德文教基金會捐贈零接觸智慧防疫自助機給永靖鄉公所。

前來洽公的鄉民也提到，以往都需要人工測量溫度與手寫登記資料，現在有了這台機器，只要就定位一掃描不到十秒鐘即可完成檢測，減少了人和人接觸的機會，讓洽公民眾及公所同仁多一份保障，工作起來更安心有效率。

蕭巧怡表示，除深耕永靖，基金會秉持創辦人的社會關懷理念，去年起即深入關注疫情，除持續透過「疫情相挺 愛的Good力」平台（https://reurl.cc/xGlD2z），協助陷入困境的社福團體，也響應「疫情相挺 我們一起！醫事人員助餐計畫」（https://reurl.cc/Dgm9o5），邀請民眾一起協助社福團體或為31萬醫事人員盡一份力。