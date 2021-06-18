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宜蘭被嚇到了！長者打疫苗後猝死頻傳　2天施打率6成驟降至4成

▲宜蘭長者打疫苗確受猝死案影，單日施打率6成驟降至4成。（圖／記者游芳男拍攝）

▲宜蘭長者打疫苗確受猝死案影，單日施打率6成驟降至4成。（圖／記者游芳男拍攝）

記者游芳男／宜蘭報導

長者打疫苗猝死案還是影響到宜蘭，宜蘭16日下午首次讓長者開打，第一天738人施打，施打率為57.2%，首日雖未傳出有長者不幸疑打疫苗猝死案或嚴重不適，但17日長者施打意願受影響，只有534人施打，施打率降至41.8%，長者疑嚇到，但縣政府仍呼籲長者打疫苗。

▲宜蘭長者打疫苗確受猝死案影，單日施打率6成驟降至4成。（圖／宜縣府提供）

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▲宜蘭長者打疫苗確受猝死案影，單日施打率6成驟降至4成。（圖／宜縣府提供）

全國頻傳出長者疑施打疫苗猝死案，此事也影響了宜蘭長者施打意願，宜蘭16、17日的施打情形，宜蘭衛生局長徐迺維在防疫記者會表示，16、17日各通知1,291人、1,277人長者施打AZ疫苗，第一天738人施打，施打率為57.2%，但17日長者施打意願受影響，只有534人施打，施打率降至41.8%。

宜蘭長者施打累計16、17日合計通知2,568人、實際接種1,272人，接種率為50.0%。

宜蘭衛生局表示，據統計2020年宜蘭流感疫苗接種65歲以上族群對象，統計接種率為57.8%。

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