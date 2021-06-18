全面防堵疫情破口　黃偉哲頒布行政命令籲企業落實移工宿舍防疫措施

▲台南市長黃偉哲宣布，針對移工宿舍應落實之防疫措施的行政命令，來加強督導企業單位落實防疫管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於中部電子廠的移工宿舍群聚染疫，造成防疫上隱憂，台南市政府一直相當重視大型企業單位工作和住宿環境的安全衛生，不僅以最快速度完成全市移工宿舍衛生環境查察，17日完成南科園區內所有移工的快篩，18日市長黃偉哲宣布針對移工宿舍應落實之防疫措施的行政命令，來加強督導企業單位落實防疫管理。

台南市長黃偉哲表示，有鑒於中部縣市的電子廠，發生本國籍員工也確診，影響整個生產鏈，造成重大的健康及經濟上的損失，所以台南市已要求市轄工業區配合對移工做適度的篩檢。今天起頒布宿舍防疫措施的行政命令，希望企業單位對移工宿舍能落實基本防疫的要求，以免造成感染的破口以及感染鏈的傳布。

衛生局長許以霖說明，為防止嚴重特殊傳染病肺炎社區傳播，於即日起至台南市政府COVID-19一級指揮中心指揮官宣布終止日止，公告南市事業單位及人力仲介業者提供之移工宿舍之防疫措施如下：禁止房間內5人以上（原同住者不在此限），房間外10人以上之聚會；宿舍內以設置之個別房間為單位。(二)關閉並禁止逗留宿舍內非生活必要之公共空間(如運動中心、視聽歌唱室或其他類似場所)。(三)使用宿舍內用餐場所或其他生活必要之公共空間應保持社交距離並建立分流機制，不同事業單位或不同層(棟)宿舍之住宿人員不混雜使用。(四)住宿人員經快篩呈現陽性者應提供１人１室隔離房間，並禁止其他人員進出。(五)住宿人員離開住宿房間應戴口罩並保持社交距離。(六)事業單位應每日量測及記錄移工健康狀況並造冊，有疑似症狀應就醫或進行快篩。許以霖局長呼籲，如有企業違反上述規定，將依傳染病防治法處以罰鍰。

黃偉哲表示，對移工宿舍的防疫要求，南市府會繃緊神經加以查察，之前已完成的稽查基本上大致上都符合規定，需改善之處也通知企業單位改善，18日公布行政命令，是希望這樣清楚的要求，讓企業有所指引來進行防疫的管理，政府與企業共同合作，同心對抗疫情。

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