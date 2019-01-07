三星新款螢幕「夾住桌邊」　融合進牆壁桌面再小都可放

▲三星2019 CES釋出3款新螢幕，Space Monitor採用的夾式固定，小空間也能輕鬆用。（圖／三星提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

CES（美國消費性電子展）即將在台灣時間1／9凌晨登場，南韓家電品牌三星（Samsung）在展前釋放出3款螢幕新品，其中Space Monitor採用「夾式設計」，跟以往螢幕基座不同，整合式支架能夾住桌緣，桌子上僅需要一點空間就能放置螢幕，小桌面或窄型桌面的使用者，可透過這樣的固定方式釋放更多平面空間。

▲不用時縮回牆壁，完全釋放桌面空間。

現代人生活空間不大，許多起居間或臥房無法放下大桌面的傢俱，針對此類使用者，三星推出一款小桌面也能靈活運用的Space Monitor，外觀採用現代簡約風格，重點是獨特的懸壁式支架設計，用夾的方法固定在桌緣，不用時還可以上推至壁面，不但安裝簡易，且不佔空間。

使用者可自由調整觀看的傾斜角度，且雜亂的電源線和HDMI線，都可以全部收納至懸臂結構內，相當適合「整潔控」的居家風格，其27吋機型搭載QHD解析度；32吋機型則可支援4K UHD畫質。

▲居家潔癖控也能接受。

另外2款螢幕包括全球首款高畫質的超寬電競螢幕、長寬比為32：9的CRG9，以及32吋4K UHD曲面螢幕UR59C。

CRG9針對遊戲玩家打造，49吋螢幕，最高可支援4毫秒的快速反應時間，減少影像延遲和晃動模糊，搭載AMD Radeon FreeSync 2 HDR技術，號稱可減少不連貫和破碎畫面的出現，也可支援分割畫面，在同個螢幕上，瀏覽2個不同訊號源的畫面。

▲適合玩家的寬螢幕。

而UR59C搭載的UHD曲面螢幕，具有2,500：1對比度、及高畫質3840Í2160 4K UHD解析度，有多達10億種顯色能力，機身厚度約6.7mm，搭配窄型邊框，呈現出清博極簡的風格。

▲強調畫質的曲面螢幕。

3款螢幕將會在CES展場上現身，三星也將於美西時間1／6晚上7點（台灣時間約1／7晚上11點）預展，另外傳也將展出其他更新的消費性產品。

▲在拉斯維加斯舉行的CES，在美西1／8即將開展。