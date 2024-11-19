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攜手AI領航時代！盛源PERSONA「以人為本」持續創新顯示技術改寫日常

▲▼盛源精密2024台灣教育科技展。（圖／記者湯興漢攝）

▲盛源精密參與2024臺灣教育科技展，分享AI工具，與時俱進（圖／記者湯興漢攝，下同）

科技中心／綜合報導

當今科技時代，數位顯示技術已成為教育和商業應用的重要工具。盛源深耕大型觸控螢幕市場，提供高效能數位解決方案，並將技術廣泛應用於各種場景，尤其教育領域。盛源執行長王承偉認為，數位顯示技術能幫助師生拓展學習視野，面對AI快速發展，他強調：「懂得使用AI工具，跟上時代變化的腳步，才能不被淘汰。」盛源PERSONA的核心價值是設計出簡單、人性化的介面，讓使用者快速上手，憑藉「軟硬兼施」的高品質產品，成為教育現場神隊友，也讓盛源連續4年獲得HolonIQ教育科技大獎肯定。

▲▼ 攜手AI領航時代！盛源精密「以人為本」持續創新顯示技術改寫日常 。（圖／業者）

盛源品牌名為PERSONA，正是「以人(PERSON)為本」的角度，開創A級領航技術，多元軟硬體整合，廣泛應用於學校、企業及政府部門等場所；其中，電容智慧黑板、崁入式黑白板在教學現場能做到與學生即時互動、提升教學效率。盛源的創課快手(Class Craft)除了能現場出題測驗、訂正答案並統計答題數據，最新加入的AI技術，更能協助老師快速生成多元測驗題型，讓教學變得更有趣。 另外，盛源DMS+顯示設備遠端管理系統，方便監控及管理多台螢幕，讓顯示器變身布告欄，即時掌握教學現狀況。 

▲▼ 攜手AI領航時代！盛源精密「以人為本」持續創新顯示技術改寫日常 。（圖／業者）

▲盛源創課快手加入AI技術，幫助老師們提升課程效率。

▲▼盛源精密2024台灣教育科技展。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼盛源PERSONA的智慧黑板、觸控螢幕幫助台灣教育現場變得更加活潑，提升教學與學習效率。

▲▼盛源精密2024台灣教育科技展。（圖／記者湯興漢攝）

盛源就像是一位「AI教育家」，在提供高品質的顯示解決方案的同時，也不忘一直精進品牌實力－－透過國內外參展吸取經驗、內部創意發想不斷地擴充產品功能，以提升使用者最佳體驗。除了深耕教育領域，盛源也跨足企業、數位看板及AI相關市場，包括透明觸控螢幕、LED電視牆、135吋LED顯示器等。其中135吋LED顯示器設計成可折疊式螢幕，搭配航空箱移動，便於運輸，且肉眼難以看出摺痕，即裝即用，提供視覺震撼的效果。這些產品在今年度的臺灣教育科技展中大放異彩，並有機器人管家巡邏攤位，為參觀者提供互動體驗，展現盛源在顯示技術上的創新實力。

▲▼盛源精密2024台灣教育科技展。（圖／記者湯興漢攝）

▲盛源PERSONA110吋觸控螢幕也是企業商務的好幫手。

▲▼盛源精密2024台灣教育科技展。（圖／記者湯興漢攝）

▲135吋折疊LED顯示器特別針對大型會議、演講及娛樂場地量身打造。

盛源PERSONA將在數位化的浪潮中繼續創新，為各行各業提供更高效有趣的解決方案，歡迎關注盛源PERSONA的臉書專頁，不僅有臺灣教育科技展的回顧內容，還有最新發表及應用資訊，帶領各位持續探索觸控技術的無限可能。

盛源PERSONA臉書粉專：https://www.facebook.com/persona555/

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