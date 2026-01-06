　
    • 　
>
CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

記者蘇晟彥／台北報導

華碩旗下品牌ROG玩家共和國 6日在CES線上發表新一代電競系列產品，同時也是品牌20周年，本次亮點產品與小島秀夫工作室Kojima Productions 跨界聯名的「 ROG Flow Z13-KJP電競筆電」、首次亮相的電競眼鏡「ROG XREAL R1」及ROG 首款開放式電競耳機「ROG Cetra Open Wireless」。

▼ROG與小島秀夫工作室聯手推出「 ROG Flow Z13-KJP電競筆電」，以機甲風打造跨界美感造型。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼聯名筆電外盒。

▲▼ ROG 。（圖／記者蘇晟彥攝）

ROG × 小島製作 Kojima Productions：前瞻電競的跨界共創

作為本次跨界聯名的核心之作，ROG Flow Z13-KJP 完美融合 ROG 20 年來的電競創新實力，以及 Kojima Productions 獨樹一幟的敘事視野。機身設計汲取自 Kojima Productions 標誌性吉祥物「Ludens」為靈感，重新詮釋並翻玩工作室的核心價值。這款強悍的 2-in-1 效能怪物具備極致靈活性，可隨心轉換為遊戲機、創作平板、工作站或輕薄筆電等多種形態。

ROG Flow Z13-KJP 搭載 AMD Ryzen™ AI Max+ 395 處理器、Radeon™ 8060S 顯示晶片與 50 TOPS NPU，在平板尺寸的精巧機身中，爆發出桌機級的效能與本地端 AI 運算實力。13.4 吋 2.5K Nebula HDR 觸控螢幕擁有 180 Hz 更新率與 100% DCI-P3 色域，提供電影級震撼視覺與極速反應力；搭配可拆卸式鍵盤與纖薄機身，讓遊戲與創作不受空間束縛。

由新川洋司 (Yoji Shinkawa) 親自操刀設計，機身完美揉合藝術美感與頂尖工程，化身為極具收藏價值的珍品；搭配 Kojima Productions 專屬包裝、客製化 Armoury Crate 主題與 Ludens 專屬桌布，是獻給所有玩家的夢幻收藏。

▲▼ ROG 。（圖／ROG提供）

ROG XREAL R1 電競眼鏡　相容多項設備打造沉浸式電競體驗

全球首款配備 240 Hz micro-OLED FHD 的 AR 眼鏡，搭配 ROG Control Dock，將電競帶入全新維度。ROG 與 AR 眼鏡領域領導者 XREAL 合作，結合尖端工程與 ROG DNA，引領沉浸式電競顯示器的全新進化。

ROG XREAL R1 憑藉 ROG Control Dock 可相容桌上型電腦、遊戲機等多種設備，甚至能無縫整合到 ROG 生態系統 ─ 和 ROG Ally 掌機連接無須額外設定，即可享有大螢幕的視覺震撼。畫面具 1920 x 1080 高解析、240 Hz 更新率和 3 毫秒超低延遲，玩家可在觀看距離 4 公尺處體驗等同 171 吋的虛擬螢幕，同時享受高達 57° 的寬闊視野，並透過多種螢幕比例選擇，打造極具沉浸視覺的遊戲體驗。所有渲染和追蹤都由眼鏡操控，啟用原生 3DoF 錨定模式，無需電腦輸入，即可將螢幕鎖定在空間中的固定位置。

此外，電致變色鏡片技術可自動調整鏡片透明度，以適應不同的照明環境；而 Bose 音效透過精準調校的空間音效，創造出豐富的三維音場，帶來令人驚艷的空間臨場感，讓玩家能夠在遊戲對戰中極速做出判斷。DisplayWidget Center 軟體則提供直覺操作，讓 ROG XREAL R1 電競眼鏡輕鬆成為極具整合的沉浸式電競解決方案。

▲▼ ROG 。（圖／ROG提供）

▲▼ ROG 。（圖／ROG提供）

ROG 電競耳機ROG Kithara、ROG Cetra Open Wireless　遊戲音效全進化

ROG 平板電競耳機，與 HIFIMAN 共同開發，提供發燒等級的遊戲音質。經 ROG 調校的 100 mm HIFIMAN 平板單體，在 8 Hz – 55 kHz 超寬頻率響應內可提供高傳真音質、逼真細節和超低失真；開放式耳殼設計打造出廣闊音場，增強空間臨場感，讓玩家能根據遊戲內的腳步聲或遠處槍聲進行聽音辨位。ROG Kithara 同時搭載全頻 MEMS 吊桿式麥克風，具寬廣 20 Hz – 220 kHz 響應和低失真效能，可確保精準收音；並配備雙 3.5 mm 接頭防止麥克風串音，避免通訊受到干擾。此外，多功能連接性可透過三合一連接線，搭配可替換的 4.4 mm 平衡輸出、3.5 mm 和 6.3 mm 單端插頭，讓耳機與桌上型電腦、遊戲機、DAC 和擴大機進行連接，傳遞高傳真音效；至於隨附的 USB-C 轉接頭，則可讓耳機方便於筆記型電腦和手機等行動裝置上使用。

而ROG 首款開放式電競耳機，讓玩家能沉浸聆聽體驗，同時掌握周圍環境的狀況—非常適合遊戲、工作或戶外活動使用。雙模連接可支援藍牙和 ROG SpeedNova 超低延遲 2.4GHz，並具備 USB-C 單向充電功能，可不間斷聆聽使用。搭載 14.2 mm 類鑽碳 (DLC) 塗層振膜驅動單體，可提供迅速、清晰且低失真音質；而內建的音效模式 ─ Phantom Bass和Immersion模式 ─ 則可確保玩家隨時隨地享受身臨其境的遊戲體驗。ROG Cetra Open Wireless 同時具人體工學設計的柔軟式耳掛、配備反光可拆卸頸帶，以及 IPX5 防潑水等級防護，提升整體使用性，讓 ROG Cetra Open Wireless 成為可長時間遊戲或日常生活的全方位好夥伴。

▲▼ 。（圖／華碩提供）

此外在這次發表會上，也有發表下列相關產品

．ROG Zephyrus 系列：

專為追求行動效能而生，ROG Zephyrus 系列在極致纖薄的機身中，蘊藏了強大的全天電池續航力與震撼視覺。憑藉 AI 功能與高效散熱系統，讓創作者與玩家無論身在何處，都能沉浸其中，保有高生產力。

．ROG G1000：搭載全息創新技術的電競桌機：

ROG G1000 徹底顛覆電競桌機的極限，將巔峰效能與震撼感官的創新技術完美交織，成為全球首款在套裝電競主機中導入的 AniMe Holo 全息風扇的桌機，能投影出自定義的全息影像，充分展現個人化視覺風格。 AniMe Holo 全息風扇放置於獨立艙體中，採用特殊鉸鏈門設計，確保氣流不干擾主系統散熱路徑，且獨立艙體設計能有效抑制投影風扇轉動時產生的噪音與震動。

．ROG 主機板：電源、頂尖效能與 AI 革新：

ROG 主機板專為強悍效能與智能控制而生，提供穩健的電力配置、先進散熱設計以及 AI 強化功能。每一款主板皆致力於提供卓越的穩定性、擴充靈活性與自定義空間，賦予電競玩家與創作者所需的工具，將系統表現推向更高層次。

．ROG 顯示器：OLED 螢幕稱霸全球：

ROG 推出一系列令人驚艷的顯示器，打造更具臨場感的遊戲視覺體驗。ROG OLED 顯示器首居全球第一，穩居玩家首選地位，此次創新產品包括新一代 RGB OLED 顯示器和 ROG 首款 AR 眼鏡，為沉浸式遊戲體驗開創全新典範。

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／黃仁勳公布全新AI「Alpamayo」　合作賓士搭載自駕系統

快訊／黃仁勳公布全新AI「Alpamayo」　合作賓士搭載自駕系統

輝達正式推出名為「Alpamayo」的全新開源AI模型家族，涵蓋模型、模擬工具與資料集，目標是協助實體機器人與自動駕駛車輛，在複雜且罕見的真實世界情境中進行推理與決策。黃仁勳在CES 2026上展示，賓士CLA車款搭載輝達自駕系統的影片，駕駛座乘客全程沒有動到方向盤，由車輛自駕完成，透過環景辨識人車、各項雜物與動作，並且完美完成自駕全程。

黃仁勳「CES 2026」發表演說　聚焦Google、Meta威脅

黃仁勳「CES 2026」發表演說　聚焦Google、Meta威脅

CES開幕焦點　黃仁勳將談生成式與實體AI

CES開幕焦點　黃仁勳將談生成式與實體AI

元月效應、晶圓龍頭法說效應　台股可望攻高

元月效應、晶圓龍頭法說效應　台股可望攻高

米其林最新AI智慧輪胎預告CES發表

米其林最新AI智慧輪胎預告CES發表

