CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

記者蘇晟彥／台北報導

華碩旗下品牌ROG玩家共和國 6日在CES線上發表新一代電競系列產品，同時也是品牌20周年，本次亮點產品與小島秀夫工作室Kojima Productions 跨界聯名的「 ROG Flow Z13-KJP電競筆電」、首次亮相的電競眼鏡「ROG XREAL R1」及ROG 首款開放式電競耳機「ROG Cetra Open Wireless」。

▼ROG與小島秀夫工作室聯手推出「 ROG Flow Z13-KJP電競筆電」，以機甲風打造跨界美感造型。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼聯名筆電外盒。

ROG × 小島製作 Kojima Productions：前瞻電競的跨界共創

作為本次跨界聯名的核心之作，ROG Flow Z13-KJP 完美融合 ROG 20 年來的電競創新實力，以及 Kojima Productions 獨樹一幟的敘事視野。機身設計汲取自 Kojima Productions 標誌性吉祥物「Ludens」為靈感，重新詮釋並翻玩工作室的核心價值。這款強悍的 2-in-1 效能怪物具備極致靈活性，可隨心轉換為遊戲機、創作平板、工作站或輕薄筆電等多種形態。

ROG Flow Z13-KJP 搭載 AMD Ryzen™ AI Max+ 395 處理器、Radeon™ 8060S 顯示晶片與 50 TOPS NPU，在平板尺寸的精巧機身中，爆發出桌機級的效能與本地端 AI 運算實力。13.4 吋 2.5K Nebula HDR 觸控螢幕擁有 180 Hz 更新率與 100% DCI-P3 色域，提供電影級震撼視覺與極速反應力；搭配可拆卸式鍵盤與纖薄機身，讓遊戲與創作不受空間束縛。

由新川洋司 (Yoji Shinkawa) 親自操刀設計，機身完美揉合藝術美感與頂尖工程，化身為極具收藏價值的珍品；搭配 Kojima Productions 專屬包裝、客製化 Armoury Crate 主題與 Ludens 專屬桌布，是獻給所有玩家的夢幻收藏。

ROG XREAL R1 電競眼鏡 相容多項設備打造沉浸式電競體驗

全球首款配備 240 Hz micro-OLED FHD 的 AR 眼鏡，搭配 ROG Control Dock，將電競帶入全新維度。ROG 與 AR 眼鏡領域領導者 XREAL 合作，結合尖端工程與 ROG DNA，引領沉浸式電競顯示器的全新進化。

ROG XREAL R1 憑藉 ROG Control Dock 可相容桌上型電腦、遊戲機等多種設備，甚至能無縫整合到 ROG 生態系統 ─ 和 ROG Ally 掌機連接無須額外設定，即可享有大螢幕的視覺震撼。畫面具 1920 x 1080 高解析、240 Hz 更新率和 3 毫秒超低延遲，玩家可在觀看距離 4 公尺處體驗等同 171 吋的虛擬螢幕，同時享受高達 57° 的寬闊視野，並透過多種螢幕比例選擇，打造極具沉浸視覺的遊戲體驗。所有渲染和追蹤都由眼鏡操控，啟用原生 3DoF 錨定模式，無需電腦輸入，即可將螢幕鎖定在空間中的固定位置。

此外，電致變色鏡片技術可自動調整鏡片透明度，以適應不同的照明環境；而 Bose 音效透過精準調校的空間音效，創造出豐富的三維音場，帶來令人驚艷的空間臨場感，讓玩家能夠在遊戲對戰中極速做出判斷。DisplayWidget Center 軟體則提供直覺操作，讓 ROG XREAL R1 電競眼鏡輕鬆成為極具整合的沉浸式電競解決方案。

ROG 電競耳機ROG Kithara、ROG Cetra Open Wireless 遊戲音效全進化



ROG 平板電競耳機，與 HIFIMAN 共同開發，提供發燒等級的遊戲音質。經 ROG 調校的 100 mm HIFIMAN 平板單體，在 8 Hz – 55 kHz 超寬頻率響應內可提供高傳真音質、逼真細節和超低失真；開放式耳殼設計打造出廣闊音場，增強空間臨場感，讓玩家能根據遊戲內的腳步聲或遠處槍聲進行聽音辨位。ROG Kithara 同時搭載全頻 MEMS 吊桿式麥克風，具寬廣 20 Hz – 220 kHz 響應和低失真效能，可確保精準收音；並配備雙 3.5 mm 接頭防止麥克風串音，避免通訊受到干擾。此外，多功能連接性可透過三合一連接線，搭配可替換的 4.4 mm 平衡輸出、3.5 mm 和 6.3 mm 單端插頭，讓耳機與桌上型電腦、遊戲機、DAC 和擴大機進行連接，傳遞高傳真音效；至於隨附的 USB-C 轉接頭，則可讓耳機方便於筆記型電腦和手機等行動裝置上使用。

而ROG 首款開放式電競耳機，讓玩家能沉浸聆聽體驗，同時掌握周圍環境的狀況—非常適合遊戲、工作或戶外活動使用。雙模連接可支援藍牙和 ROG SpeedNova 超低延遲 2.4GHz，並具備 USB-C 單向充電功能，可不間斷聆聽使用。搭載 14.2 mm 類鑽碳 (DLC) 塗層振膜驅動單體，可提供迅速、清晰且低失真音質；而內建的音效模式 ─ Phantom Bass和Immersion模式 ─ 則可確保玩家隨時隨地享受身臨其境的遊戲體驗。ROG Cetra Open Wireless 同時具人體工學設計的柔軟式耳掛、配備反光可拆卸頸帶，以及 IPX5 防潑水等級防護，提升整體使用性，讓 ROG Cetra Open Wireless 成為可長時間遊戲或日常生活的全方位好夥伴。

此外在這次發表會上，也有發表下列相關產品

．ROG Zephyrus 系列：

專為追求行動效能而生，ROG Zephyrus 系列在極致纖薄的機身中，蘊藏了強大的全天電池續航力與震撼視覺。憑藉 AI 功能與高效散熱系統，讓創作者與玩家無論身在何處，都能沉浸其中，保有高生產力。

．ROG G1000：搭載全息創新技術的電競桌機：

ROG G1000 徹底顛覆電競桌機的極限，將巔峰效能與震撼感官的創新技術完美交織，成為全球首款在套裝電競主機中導入的 AniMe Holo 全息風扇的桌機，能投影出自定義的全息影像，充分展現個人化視覺風格。 AniMe Holo 全息風扇放置於獨立艙體中，採用特殊鉸鏈門設計，確保氣流不干擾主系統散熱路徑，且獨立艙體設計能有效抑制投影風扇轉動時產生的噪音與震動。

．ROG 主機板：電源、頂尖效能與 AI 革新：

ROG 主機板專為強悍效能與智能控制而生，提供穩健的電力配置、先進散熱設計以及 AI 強化功能。每一款主板皆致力於提供卓越的穩定性、擴充靈活性與自定義空間，賦予電競玩家與創作者所需的工具，將系統表現推向更高層次。

．ROG 顯示器：OLED 螢幕稱霸全球：

ROG 推出一系列令人驚艷的顯示器，打造更具臨場感的遊戲視覺體驗。ROG OLED 顯示器首居全球第一，穩居玩家首選地位，此次創新產品包括新一代 RGB OLED 顯示器和 ROG 首款 AR 眼鏡，為沉浸式遊戲體驗開創全新典範。