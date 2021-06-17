新「防疫保單」搶市！隔離最多賠2萬　確診最高6萬

▲中國信託產險近日推出「防疫保單」。（記者陳依旻／台北報導）

記者陳依旻／台北報導

我國疫情仍然嚴峻，無論是個人或企業型「防疫保單」幾乎人人搶買，有業者因超出原預定的風險胃納量悄悄停售，但也有新業者加入搶市，台灣人壽保險股份有限公司旗下子公司中國信託產險今（17）宣佈推出防疫保單「幸福安疫」專案，保戶若確診新冠肺炎（COVID-19），理賠金最高6萬，網路投保6月底開放。

中國信託產險指出，「幸福安疫」專案有3種投保計畫供民眾選擇，保障內容有「關懷保險金」、「隔離費用補償保險金」、「住院日額保險金」及「負壓隔離病房或加護病房醫療保險金」；在理賠方面，有一次性給付「法定傳染病隔離費用補償保險金」最高達2萬元，經確診再給付「法定傳染病關懷保險金」最高達6萬元；另放寬住院醫療理賠認定，提供入住負壓隔離病房或加護病房時，住院日額理賠最高達4,000元，此專案0至65歲民眾皆可投保、無等待期，可降低因染病帶來的經濟衝擊。

以計畫2為例，僅繳年保費581元，若於保障期間內，不幸接受隔離處置，即先一次性給付「法定傳染病隔離費用補償保險金」1萬元，如經確診為新冠肺炎，再一次性給付「法定傳染病關懷保險金」2萬元，並依住院天數給付「住院日額保險金」每日2,000元，如因新冠肺炎入住「負壓隔離病房或加護病房」，除原住院日額保險金外，再增額給付特別病房保險金每日2,000元，合計每日享有4,000元的住院日額。

因應疫情快速變化導致影響國內部分醫院量能不足，中國信託產險表示，為確保保戶權益，一旦保戶經醫師診斷確診必須入住醫院且正式辦理住院手續，因醫院滿載無法入院治療，而前往防疫旅館、集中檢疫所等地方治療，一律放寬住院認定，視為入住普通病房，確診保戶仍可依投保內容規定，獲得該有理賠保障。

疫情期間為避免接觸風險，各家業者皆主打網路投保，中國信託產險提供零接觸的投保與理賠管道，當疫情警戒升級仍達３級（含）以上時，投保服務得由業務員視訊確認投保意願，將視訊錄音錄影做為親晤親簽紀錄，要保文件或理賠申請文件可以電子郵件、拍照上傳及傳真方式回傳，可避免接觸風險；另外，待產險網路投保６月底開放，就享有更便利與快速的線上投保服務。