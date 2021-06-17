日本考慮再提供台灣疫苗　謝長廷曝駐日代表處下一步

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

日本捐贈我國的124萬劑AZ疫苗4日抵台，15日開放施打，讓許多台灣人相當感謝，而日外相茂木敏充日前更表示，擬對台追加疫苗。駐日代表謝長廷17日指出，「沒拿到手，說的都不算」，日本上次提供疫苗給台灣與這次都用「検討」，這在日本說話和做事文化上，意思是正在考慮，依日本文化，在事情沒有完全確定之前，不會說死，一旦有重要變數發生，就可以取消、暫緩或終止，隨時可以收回去，不會有違背承諾的問題。

對於可能的變數有哪些？謝長廷分析，第一，引發負面爭議，影響日本形象；第二，提前洩漏，影響信賴關係；第三，反對壓力過大，必須暫停；第四，台灣疫苗取得已經無慮，不需緊急支援；第五，台灣疫情顯著好轉，已無急迫。

「忍耐克已，嚴防出錯」謝長廷說，駐日代表處再來要做的跟上次一樣，必須保持低調，不能走漏消息，忍受壓力、誤會和曲解，戰戰兢兢的守護到第二次疫苗「検討」結果確定，並順利抵達台灣，讓更多人可以接種為止。

接著，謝長廷表示，「又要說抱歉了」，又要對關心的朋友不斷說抱歉了，基本背景、相關資料都可以透明解釋，但時間、數量、協商過程等無法具體奉告，台灣還有需要疫苗支援，為了成事不得不如此。