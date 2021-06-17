長者接種後頻傳猝死！專家：每例應解剖鑑定「不能出現緩打潮」

▲長者施打AZ疫苗第3天有多起猝死案例，傳出「緩打潮」已出現。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

日本捐贈AZ疫苗6月15日開打，優先對象中以75歲以上長者最受重視，但接種至今（17日）第3 天，各縣市陸續傳出猝死案件，已超過20起。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前說「接種利大於弊」，不過，專家認為，指揮中心應趕快針對每一個死亡病例做鑑定，絕對不能出現緩打潮。

前疾管局局長蘇益仁接受媒體訪問說，任何疫苗大規模接種後，都會有通報死亡事件，影響接種率，會讓群體保護速度變慢，且從每天死亡人口、接種疫苗數量看，應為「自然死亡」。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢受訪說，認同蘇益仁說法，因為疫苗就是要打到人身上才有用，「緩打潮不能出現」，對於目前傳出的猝死案例，最重要的是政府要針對每例去鑑定，這樣才能了解真相，且「一定要快」，他提到2009年就出現疫苗緩打潮，整個拖在那，亂七八糟，喊話指揮中心「鑑定完直接講沒關係」。

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王任賢接著說，「疫苗打了會產生抗體，怎麼會猝死？」，且目前新冠疫苗沒過敏性休克情形，他話說的重，認為年長者是「被折騰死的，疫苗施打流程這麼複雜，要把長輩扛出來、排隊，大熱天，政府有責任優化，如到府去打，怎能讓老人出門接種」，直說丟死人丟到國際了，並認為疫苗施打不能中斷，因為沒有意義，哪有人有疫苗還不打。

▲王任賢認為，疫苗打了會產生抗體，怎麼會猝死？（圖／記者湯興漢攝）



中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬提到，原本就有疫苗預防接種受害編制，打完若在很短時間內不幸死亡，都會要求要解剖、釐清有何問題，這是最直接，最讓人家信服作法，目前已解剖2例，看起來都是心血管、心臟冠狀動脈阻塞問題，明顯跟疫苗沒關係。

黃高彬指出，能解剖就盡量做，若沒辦法，可以根據戶政或健保系統釐清，戶政系統可看在這樣的年紀，正常死亡率和每月平均死亡率有多少，看死亡有無增加，以94歲長者為例，要思考在這階段年紀，每年會有多少人死亡，估算人數再去看打疫苗後有無上升，從戶政查看比對。健保部分，長者通常都有潛在性疾病，健保署資料庫可看這些疾病會落在幾歲死掉的機率，同時比較，就知道到底有沒有增加。

▲黃高彬指出，針對猝死案例能解剖就盡量做，若沒辦法，可以根據戶政或健保系統釐清。（圖／記者湯興漢攝）

前衛生署長楊志良認為，每天本來就都會有人死掉，是「時序」問題，跟疫苗沒關係，若不是這樣，就是「疫苗有問題引起」，要研判到底是怎麼一回事，有兩辦法，一是找好幾位臨床專家開委員會，去討論是否疫苗引起或其他原因死掉，另一個是以統計的方式，看死掉的「是不是超過背景值」，假設80歲以上有100個人，每天有0.5人死掉，結果變成3個人。