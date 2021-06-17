　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長者接種後頻傳猝死！專家：每例應解剖鑑定「不能出現緩打潮」

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲長者施打AZ疫苗第3天有多起猝死案例，傳出「緩打潮」已出現。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

日本捐贈AZ疫苗6月15日開打，優先對象中以75歲以上長者最受重視，但接種至今（17日）第3 天，各縣市陸續傳出猝死案件，已超過20起。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前說「接種利大於弊」，不過，專家認為，指揮中心應趕快針對每一個死亡病例做鑑定，絕對不能出現緩打潮。

前疾管局局長蘇益仁接受媒體訪問說，任何疫苗大規模接種後，都會有通報死亡事件，影響接種率，會讓群體保護速度變慢，且從每天死亡人口、接種疫苗數量看，應為「自然死亡」。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢受訪說，認同蘇益仁說法，因為疫苗就是要打到人身上才有用，「緩打潮不能出現」，對於目前傳出的猝死案例，最重要的是政府要針對每例去鑑定，這樣才能了解真相，且「一定要快」，他提到2009年就出現疫苗緩打潮，整個拖在那，亂七八糟，喊話指揮中心「鑑定完直接講沒關係」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王任賢接著說，「疫苗打了會產生抗體，怎麼會猝死？」，且目前新冠疫苗沒過敏性休克情形，他話說的重，認為年長者是「被折騰死的，疫苗施打流程這麼複雜，要把長輩扛出來、排隊，大熱天，政府有責任優化，如到府去打，怎能讓老人出門接種」，直說丟死人丟到國際了，並認為疫苗施打不能中斷，因為沒有意義，哪有人有疫苗還不打。

▲▼新北市85歲以上長者施打AZ疫苗進入第二天，中和區中正堂疫苗施打站分時段按里別為長者施打疫苗，過程平和順利。後方留觀區座位上的叉叉標記，與留觀區休息的老者形成有趣帶有韻味的畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲王任賢認為，疫苗打了會產生抗體，怎麼會猝死？（圖／記者湯興漢攝）
中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬提到，原本就有疫苗預防接種受害編制，打完若在很短時間內不幸死亡，都會要求要解剖、釐清有何問題，這是最直接，最讓人家信服作法，目前已解剖2例，看起來都是心血管、心臟冠狀動脈阻塞問題，明顯跟疫苗沒關係。

黃高彬指出，能解剖就盡量做，若沒辦法，可以根據戶政或健保系統釐清，戶政系統可看在這樣的年紀，正常死亡率和每月平均死亡率有多少，看死亡有無增加，以94歲長者為例，要思考在這階段年紀，每年會有多少人死亡，估算人數再去看打疫苗後有無上升，從戶政查看比對。健保部分，長者通常都有潛在性疾病，健保署資料庫可看這些疾病會落在幾歲死掉的機率，同時比較，就知道到底有沒有增加。

▲▼新北市85歲以上長者施打AZ疫苗進入第二天，中和區中正堂疫苗施打站分時段按里別為長者施打疫苗，過程平和順利。後方留觀區座位上的叉叉標記，與留觀區休息的老者形成有趣帶有韻味的畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃高彬指出，針對猝死案例能解剖就盡量做，若沒辦法，可以根據戶政或健保系統釐清。（圖／記者湯興漢攝）

前衛生署長楊志良認為，每天本來就都會有人死掉，是「時序」問題，跟疫苗沒關係，若不是這樣，就是「疫苗有問題引起」，要研判到底是怎麼一回事，有兩辦法，一是找好幾位臨床專家開委員會，去討論是否疫苗引起或其他原因死掉，另一個是以統計的方式，看死掉的「是不是超過背景值」，假設80歲以上有100個人，每天有0.5人死掉，結果變成3個人。

ET快訊
台中已6人打AZ後猝死！他才說：沒問題　下午昏迷亡
快訊／租金補貼每月最高8000元　開放申請時間、條件出爐
天堂M妖精帳號「1450萬賣了」　買家身分曝光
食藥署准了！「首款國產」居家快篩試劑曝光
強風突吹落鷹架　他被「勾住」從13樓直墜地面慘死
就是要她死！軍人當街射殺前女友　卡彈秒拉滑套再一槍奪命

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長者接種後頻傳猝死！專家：每例應解剖鑑定「不能出現緩打潮」

吳念真連續6晚直播「親自謝幕」！人間條件1到6集免費線上看

食藥署准了！首款國產居家快篩試劑通過　前置作業完成即可開賣

打AZ頻傳猝死！護理師婆婆吃飯「啊一聲倒下」台大醫：利大於弊？

聯手6家在地農家與農會！新東陽也推蔬菜箱　免出門宅配送到家

金門75歲婦打完疫苗頭暈不適　衛生局緊急留置觀察中

台中也爆緩打潮！開打3天3死疑與AZ有關　今施打率瞬間掉2成4

最快3小時逝！打AZ疫苗一天再增9死　台灣血栓發生率曝光

台灣「新冠死亡增速」全球第一...數據曝光！網打臉：不客觀

衰！電視區域清消畫面拍到桃園2食品老店　竟遭誤傳確診店

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

長者接種後頻傳猝死！專家：每例應解剖鑑定「不能出現緩打潮」

吳念真連續6晚直播「親自謝幕」！人間條件1到6集免費線上看

食藥署准了！首款國產居家快篩試劑通過　前置作業完成即可開賣

打AZ頻傳猝死！護理師婆婆吃飯「啊一聲倒下」台大醫：利大於弊？

聯手6家在地農家與農會！新東陽也推蔬菜箱　免出門宅配送到家

金門75歲婦打完疫苗頭暈不適　衛生局緊急留置觀察中

台中也爆緩打潮！開打3天3死疑與AZ有關　今施打率瞬間掉2成4

最快3小時逝！打AZ疫苗一天再增9死　台灣血栓發生率曝光

台灣「新冠死亡增速」全球第一...數據曝光！網打臉：不客觀

衰！電視區域清消畫面拍到桃園2食品老店　竟遭誤傳確診店

《幽遊白書》真人版選角外洩！鄉下開拍撞見大明星…女高生失控了

黃安爽打科興疫苗喊「有祖國母親照顧真好」！　酸台灣：AZ打死老人

Lala蘇心甯PO「撐爆洋裝」崩壞照　曝遭認孕婦讓座...怒剷肉5公斤

陳俊達「公主抱」96歲阿嬤進衛所打疫苗　網友瘋傳成美景

謠言「高端青少年試驗」　把轉送站寫成「染疫集結點」2人遭約談

台中已有6人打AZ後猝死！69歲男才說：沒什麼問題　下午昏迷亡

「開門見廁」防疫變熱門！網憂難脫手　內行曝：潔癖人超愛

1098克拉「世界第三大鑽石」出土　點燃波札那疫後希望

快訊／租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

Fed轉鷹預估提前至2023年升息　楊金龍：台灣不需做升息前瞻指引

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

三級警戒再延長兩週？陳宗彥回應了

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

台大醫：指揮中心不懂疫苗還無法忍受其他聲音

打疫苗發生事故意外險賠不賠？　保險公司回應了

醫曝「這幾類人」先別打疫苗：身體可能撐不住

更多熱門

相關新聞

利率比勞工紓困貸款更低！　保單借款紓困7月1日上路

利率比勞工紓困貸款更低！　保單借款紓困7月1日上路

保單也能紓困，利率比勞工紓困貸款1.845%更優惠！金管會今（17）日表示，保單借款紓困將在7月１日上路，預估將有8家保險公司先推出，借款利率1.28%，每位要保人最高累積10萬元，借款期限3年。

食藥署准了！首款國產居家快篩通過

食藥署准了！首款國產居家快篩通過

打AZ頻傳猝死！台大醫：真的利大於弊？

打AZ頻傳猝死！台大醫：真的利大於弊？

感謝醫護全心為長輩施打疫苗　趙正宇贈茶點打氣

感謝醫護全心為長輩施打疫苗　趙正宇贈茶點打氣

NCC簡訊實聯制編8億　朝野共識同意砍5億

NCC簡訊實聯制編8億　朝野共識同意砍5億

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心陳時中黃高彬疫苗接種猝死施打疫苗楊志良王任賢

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕接到蔡英文來電！

傅天穎突宣布「我要結婚了」！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

快訊／蔡英文致電賈永婕「通話內容曝光」

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面