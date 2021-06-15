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檢方出手了！高端股價「狂漲暴跌」引爭議　立案追查有無弊端

記者劉昌松／台北報導

隨著國內新冠肺炎疫情延燒，國產疫苗的成敗牽繫著製造公司高端(6547)的股價，但過去半個月來，高端股價從高峰連續6天跌停摔落谷底，接著又在疫苗二期解盲前突然翻紅，15日更出現漲停殺到跌停又拉回的盤勢，引起外界不斷質疑政府推銷圖利高端、疑似內線交易等弊端，士林地檢署為此已分他字案展開調查。

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲研發國產新冠肺炎疫苗的高端公司股價波動劇烈，檢察官分案調查。（圖／記者湯興漢攝）

觀察高端疫苗股價，在半年前每股91元，到5月間漲到高峰417元，28日小跌收在389元後，高端疫苗在31日發布重訊，表示已與疾管署簽訂500萬劑疫苗採購合約，隔天開始，高端股價連拉6根跌停，期間，總統蔡英文出面澄清政府官員沒有炒股問題，但股價仍狂跌。

高端股價跌到7日的207元，幾乎腰斬，到了8、9日接連2根漲停，高端接著宣布10日暫停交易，揭曉疫苗二期解盲結果，顯示疫苗「安全性與耐受性良好」的成功訊息，11日開盤再漲停，端午連假後，15日開盤直攻漲停，但不到半小時又跳水跌停，隨後打開翻紅，終場收在283元，單日漲幅2.72%。

▲▼股票,股市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高端股價連6跌停腰斬後，在解盲前突然復活漲停3天，又差點在盤中跳水跌停。（示意圖／取自Pixabay）

這半個月來的股價起伏，早已讓外界議論紛紛，除了前新聞局長鍾琴、新黨主席吳成典等人到台北地檢署，遞狀告發政府高官涉嫌圖利高端疫苗等罪；媒體人趙少康也質疑，高端在解盲前突然由黑翻紅，有內線交易提前得知解盲結果的疑慮，也有民眾向檢調單位提出檢舉。

據了解，高端疫苗總公司設在新竹縣竹北市，工商登記的分公司則在台北市內湖區，依地理位置來分，新竹地檢署與士林地檢署都有司法管轄權，其中士檢因接獲高檢署指示，已經分他字案，針對高端近日來股價劇烈波動，是否有人為影響操縱等違反《證交法》或相關法令問題，由專責檢察官著手展開調查。

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