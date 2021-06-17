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明道大學爆違法經營籲教育部介入　校方：一切依法

▲▼明道大學教職員連署指控董事會違法，呼籲教育部介入，校方澄清一切依法。（圖／民眾提供）

▲▼明道大學教職員投書媒體也向教育部陳情，指控董事會違法，校方澄清一切依法。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／彰化報導

成立20年的彰化明道大學財務不佳的傳聞不斷，近3百名教職員人心遑遑，擔心學校面臨關校命運，自己權益岌岌可危，有匿名者不但向媒體投訴校方積欠廠商貨款，擅自動用專戶內資金，董事會還違法借錢給學校，並且已向教育部檢舉；校方回應，學校一切運作都合法，有心人故意選在教育部明天要來訪視而胡亂放話，其心可議，將具狀提告。

▲▼明道大學教職員連署指控董事會違法，呼籲教育部介入，校方澄清一切依法。（圖／民眾提供）

明道大學在3月間曾爆出包括人事費、廠商請款、銀行借貸的費用高達7、8千萬元，經營困難，如今已被教育部列為專輔對象，教職員們擔心學校關門或是轉手，影響自身權益，私下四處串連，向媒體和教育部陳情。

▲▼明道大學教職員連署指控董事會違法，呼籲教育部介入，校方澄清一切依法。（圖／民眾提供）

學校匿名者投訴媒體，「來自彰化縣明道大學教職員陳情與地方人士為其學校經費短缺及招生驟降等問題，努力尋求各方人脈資源共同協助發展學校未來長期規劃願景，以期做為學校基礎各項支援生生不息。為台灣農業大縣之彰化縣西南角唯一一所設有精緻農業系的大學續命，並得以栽培中彰投雲林等縣市子弟各項專業學術提昇。 」

▲▼明道大學教職員連署指控董事會違法，呼籲教育部介入，校方澄清一切依法。（圖／民眾提供）

「明道大學之困境已捉襟見肘，據了解，學校除長期貸款高達近一億，更積欠各項款項近千萬已六個月以上，薪水將付不出，教育部四月底已公文通知列入專案輔導學校，學校高層隱瞞列專輔訊息，校內人心惶惶。」

匿名者還指出3項違法事由， 1，拖欠廠商貨款及學生退費款未付，並調借專款專戶款項數百萬元，以能支付5月份薪水； 2，在專案輔導的壓力， 董事會決議通過提出借錢給學校，再由學校分期償還舉債計畫，申請教育部解除其專案輔導措施，但法規是學校只能收受捐助款，這明顯已違法；3，會計部主任由不符資格人員代理等。

學校秘書長詹國華強調，所有專戶資金運用明細，都如實呈報教育部，一切都合法，會計主任也會在7月遴選出來，至於董事會借錢給學校一事，包括校務會議、董事會都經過討論通過，詹反問，董事會借了1億元給學校8年運作，而且不收利息，更沒有高利貸，這還不夠愛護學校嗎？

詹國華反控爆料者，故意選在明天教育部要來學校訪視之前亂放話，破壞校譽，製造學校恐慌，影響招生，非常不可取，校方會檢具證據，一定提告。

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