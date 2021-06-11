　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

全球用戶4.93億！　滴滴申請在美上市...董事會名單曝光

▲滴滴正式向美國證監會（SEC）遞交上市（IPO）招股書。（圖／CFP）

▲滴滴正式向美國證監會（SEC）遞交上市（IPO）招股書。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸最大網約車平台「滴滴」昨（10）日正式向美國證監會（SEC）遞交上市（IPO）招股書，計劃以「DIDI」為股票代碼，於紐交所掛牌上市。外界關注的董事會名單也隨之曝光，包括創辦人CEO程維、阿里巴巴董事張勇、蘋果企業發展副總裁Adrian Perica都出現在名單內。

▲滴滴平台全球年活躍用戶達到4.93億。（圖／CFP）

▲滴滴平台全球年活躍用戶達到4.93億。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，招股書顯示，滴滴提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。截至2021年3月，滴滴推出的業務服務遍及全球15個國家4000多座城市，平台全球年活躍用戶達到4.93億，全球年活躍司機約1500萬人。

此外，滴滴在招股書中計劃將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務；約30%的金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛等技術能力；約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；剩餘部分則用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

▲滴滴計畫將部分募資用於提升自動駕駛的技術能力。（圖／CFP）

▲滴滴計畫將部分募資用於提升自動駕駛的技術能力。（圖／CFP）

至於外界關注的董事會成員，招股書顯示，滴滴的董事長為CEO程維，聯合創辦人、總裁柳青及高級副總裁朱景士均有一席董事席位。滴滴的最大股東軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事，代表軟銀將退出滴滴董事會。

招股書內還提到，程維持有滴滴7%的股權，15.4%的投票權；柳青持股1.7%，投票權6.7%，朱景士持股比例低於1%，投票權為2.3%。軟銀願景基金（Softbank Vision Fund Entity）持股高達21.5%，投票權21.5%，Uber持股12.8%，投票權12.8%，騰訊持股6.8%，投票權6.8%。

ET快訊
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次
主播爆「有神秘管道」打疫苗！　1週前接重量級大哥邀約：有多的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港「學運女神」周庭刑滿出獄　仍有「國安法」案件在身

楊潔篪熱線布林肯　要求美方「慎重處理涉台問題」

「台灣輸出」再增1例！　入境上海確診

奪命滑板車1姿勢再現！　7歲童遭休旅車來回輾壓身亡

跨越海峽　東森集團以全新商模搶攻大陸市場

廣東部分感染者打過疫苗仍確診　免疫專家：疫苗保護率都不是100%

陸疾控中心：Delta變種病毒傳播力「比最早的強一倍！」

《反外國制裁法》影響外企投資意願　陸外交部：看不出有必然關聯

廣州疫情「重症率10~12%」　陸專家：發病3到4天就轉重症！

醫師救2歲患者「千里送肝」　班機延遲關門11分鐘：我們等

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

香港「學運女神」周庭刑滿出獄　仍有「國安法」案件在身

楊潔篪熱線布林肯　要求美方「慎重處理涉台問題」

「台灣輸出」再增1例！　入境上海確診

奪命滑板車1姿勢再現！　7歲童遭休旅車來回輾壓身亡

跨越海峽　東森集團以全新商模搶攻大陸市場

廣東部分感染者打過疫苗仍確診　免疫專家：疫苗保護率都不是100%

陸疾控中心：Delta變種病毒傳播力「比最早的強一倍！」

《反外國制裁法》影響外企投資意願　陸外交部：看不出有必然關聯

廣州疫情「重症率10~12%」　陸專家：發病3到4天就轉重症！

醫師救2歲患者「千里送肝」　班機延遲關門11分鐘：我們等

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸喊抵制...她1舉動滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

朋友在洗衣機裡翻滾！　金金「淚眼瞪奴才」：你好殘忍

地震挺孕肚見老公「抱緊小三」！　網笑：這下該怎麼交代？

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

「球哥」節目感謝詹姆斯　詹皇:兄弟你只要打通電話跟我說

合庫人壽首爆員工確診！金融業染疫人數逾80人

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

大陸熱門新聞

跨越海峽　東森集團搶攻大陸市場

奪命1姿勢再現！7歲童遭休旅車來回輾壓身亡

陸火星車「祝融號」回傳最新地表影像

上海入境確診！　台灣輸出再增1例

日本首相稱台灣為「國家」　北京要日方立即澄清

陸「天問一號」揭秘火星樣貌

楊潔篪熱線布林肯　要求慎重處理涉台問題

男友傳：妳死掉可以嗎　20歲正妹轉身跳樓亡

香港「學運女神」周庭出獄　仍有案件在身

桃機塞爆　台商：很多人去大陸打疫苗

菅義偉稱台灣「國家」　陸：震驚

陸專家：廣州疫情重症率10~12%

廣東部分感染者打過疫苗仍確診 免疫專家：疫苗保護率都不是100%

美韓才剛挺台！韓外長：堅持一個中國原則

更多熱門

相關新聞

林蔚山更一審須賠大同22億餘

林蔚山更一審須賠大同22億餘

股票上市公司大同公司，前董事長林蔚山因挪用公款，金援私人投資的通達公司，造成大同集團虧損15億6千餘萬元，遭判刑8年定讞，已於2019年6月入監服刑。投保中心代替投資人求償，高等法院1日的更一審判決林蔚山須賠償19億餘元，加上利息，最少須賠償22億餘元。

快訊／奎山硬辦畢典下場出爐！

快訊／奎山硬辦畢典下場出爐！

奎山硬辦畢典　校長曝內幕：董事會才是老闆

奎山硬辦畢典　校長曝內幕：董事會才是老闆

陸監管施壓　要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

陸監管施壓　要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

特斯拉Model Y導入台灣時程

特斯拉Model Y導入台灣時程

關鍵字：

滴滴打車網約車上市IPO董事會

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面