全球用戶4.93億！　滴滴申請在美上市...董事會名單曝光

▲滴滴正式向美國證監會（SEC）遞交上市（IPO）招股書。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸最大網約車平台「滴滴」昨（10）日正式向美國證監會（SEC）遞交上市（IPO）招股書，計劃以「DIDI」為股票代碼，於紐交所掛牌上市。外界關注的董事會名單也隨之曝光，包括創辦人CEO程維、阿里巴巴董事張勇、蘋果企業發展副總裁Adrian Perica都出現在名單內。

▲滴滴平台全球年活躍用戶達到4.93億。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，招股書顯示，滴滴提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。截至2021年3月，滴滴推出的業務服務遍及全球15個國家4000多座城市，平台全球年活躍用戶達到4.93億，全球年活躍司機約1500萬人。

此外，滴滴在招股書中計劃將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務；約30%的金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛等技術能力；約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；剩餘部分則用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

▲滴滴計畫將部分募資用於提升自動駕駛的技術能力。（圖／CFP）

至於外界關注的董事會成員，招股書顯示，滴滴的董事長為CEO程維，聯合創辦人、總裁柳青及高級副總裁朱景士均有一席董事席位。滴滴的最大股東軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事，代表軟銀將退出滴滴董事會。

招股書內還提到，程維持有滴滴7%的股權，15.4%的投票權；柳青持股1.7%，投票權6.7%，朱景士持股比例低於1%，投票權為2.3%。軟銀願景基金（Softbank Vision Fund Entity）持股高達21.5%，投票權21.5%，Uber持股12.8%，投票權12.8%，騰訊持股6.8%，投票權6.8%。