北投貴族私校「硬辦畢典」　奎山校長委屈曝內幕：董事會才是老闆

記者曾筠淇／採訪報導

全台進入三級警戒，各校均已停辦畢業典禮，然而卻有住在靠近天母的女住戶痛批，私立奎山中學今（29）日仍照常舉辦。對此，教育局表示昨晚就有與校方溝通，今早也有派員勸導，但該校仍執意辦理。《ETtoday新聞雲》記者實際致電詢問，校長吳正東表示，他一直有向董事會溝通不要辦畢典，因為「校方沒有決定權」，此次活動是由董事會主辦，不是他們。

▲奎山照辦畢業典禮。（圖／翻攝自Facebook／Gangs of Tian Mu 天母幫）

有網友在臉書社團「Gangs of Tian Mu 天母幫」表示，在北投區靠近天母一帶的奎山私校疑似不甩三級警戒的規定，照常舉辦畢業典禮。原PO轉述校方說法，「沒有辦畢業典禮，全程戶外，場內只有9人」。

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通報過後，警方隨即到場處理，然而畢典仍然沒有暫停辦理，讓原PO超傻眼，「警察在半小時前已到場，但他們還是繼續辦，警察看起來很無奈。」

▲此事引發網友不滿。（圖／翻攝Gangs of Tian Mu 天母幫）

消息曝光後，引發外界不滿，台北市教育局副局長陳素慧對此表示，他們昨晚就一直與學校溝通，希望畢典能改線上，今早也有派員到現場勸導，但該校仍執意辦理，因此，他們會依照《傳染病防治法》第37條第一項第六款，依法開罰6萬元以上至30萬元以下罰鍰，也不排除給予減班或停招等嚴厲處分。

《ETtoday新聞雲》記者稍早也致電詢問，奎山的校長吳正東表示，「學校沒有辦」，他們是私立學校，董事會就是老闆，他起初並不知道有畢典一事，一直到昨晚教育局打電話給他，說有人檢舉他才去了解。他坦言，董事會堅持要辦活動，他已經有溝通過了，說應該要遵守政府規定不要辦理，聯繫到半夜3點鐘，但畢竟「校方沒有決定權」，所以也沒轍。

吳正東無奈表示，正因董事會就是老闆，像是薪水、員工也是要經過董事會同意才可以報出來，所以他只能不斷勸說不要辦理，「我的角度我遵守政府法令，從學校的角度來講，學校沒有辦這樣的活動」，這個活動是由董事會舉辦。