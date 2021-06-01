大同前董座林蔚山　入監服刑更審還判須賠公司22億餘

▲大同公司前董事長林蔚山。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司大同公司，前董事長林蔚山因挪用公款，金援私人投資的通達公司，造成大同集團虧損15億6千餘萬元，遭判刑8年定讞，已於2019年6月入監服刑。投保中心代替投資人求償，高等法院1日的更一審判決林蔚山須賠償19億餘元，加上利息，最少須賠償22億餘元。

判決指出，大同集團前董事長林蔚山，在1999年間以個人的資金投資通達電子公司。但通達公司虧損不斷，林蔚山在2006年間指示大同集團的高層人員對通達公司融資，接著再合併通達公司，造成大同集團嚴重虧損。檢調單位偵辦後，認為林蔚山的行為對大同公司造成17億餘元的呆帳，故依《證券交易法》「特別背信罪」對林蔚山、通達電子公司董事長周雲楠等人提起公訴。

一審將林蔚山判處有期徒刑4年6個月，二審改將林蔚山處有期徒刑8年，併科罰金3億元。全案再上訴第三審後，最高法院2019年5月間，駁回上訴，林蔚山遭判刑8年定讞，並於隔月入監服刑。

此外，投保中心代替投資人提出損害賠償訴訟，大同公司起訴主張，林蔚山利用身兼大同、通達等公司董事長或董事之職務，私下安排旗下子公司買下通達公司50.36％股份，並持續以借款、以債作股等方式，挹注通達公司共計20億7,105萬 5,157元。大同公司在各次增資、溢價發行新股時，共計支出20億5,000餘萬元，致大同公司承擔直接及間接投資尚投公司之總損失至少17億餘元。經過計算後，大同公司請求林蔚山應給付19億692萬3,283元本息。

一二審均判決林蔚山敗訴，必須賠償。案經廢棄發回，高院更一審審理後，仍認定林蔚山確實違法侵害大同公司資產，初步估計造成大同公司損失高達21億餘元，已經遠超過大同公司請求的19億692萬3,283元，因此更一審法院全數判准，並要求自2012年12月起計算利息。總計大同公司至今可以獲賠22億餘元，可上訴。