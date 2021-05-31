快訊／奎山「硬辦畢典」下場出爐！北市教育局怒罰72萬

記者許展溢／台北報導

台北市教育局今（31日）指出，針對北市私立奎山實驗高級中等學校在5月29日辦理實體畢業典禮一案，依據傳染病防治法第37條及第67條規定，裁處奎山學校財團法人及現場王姓董事各新台幣30萬元罰鍰，裁處該校鄭姓及林姓校方人員各6萬元罰鍰，以上共計72萬元整。

▲奎山照辦畢典。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）＊應轉自Gangs of Tian Mu 天母幫，但原文已刪

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台灣新冠肺炎疫情嚴重，全台更是進入三級疫情警戒，高中以下各級學校都停課至6月14日，教育部也說畢業典禮要停辦，但台北市奎山私校29日卻遭附近住戶投訴，校方不僅不暫停典禮，還疑似嗆聲檢舉民眾「仇富」，甚至教育局都親自到場制止仍不甩，讓大批網友火氣瞬間上升。

▲奎山中學學雜費至少30萬起。（圖／東森新聞）



台北市教育局說明，其實事前有收到訊息，28日就不停跟學校溝通，當天更是親自派人到場制止，沒想到該校執意舉辦，這讓台北市長柯文哲氣到說，竟然敢漠視防疫規範，明目張膽違反防疫規範，結論，先罰30萬，再送教育局懲處，「防疫階段，任何人都不能耍大牌」。

教育局今下午指出，奎山中學一事，依據傳染病防治法第37條及第67條規定，裁處奎山學校財團法人及現場王姓董事各新台幣30萬元罰鍰，裁處該校鄭姓及林姓校方人員各6萬元罰鍰，以上共計72萬元整。

教育局強調，另外已安排召開台北市私立學校諮詢會，將就本案相關情事，依私立學校法等相關規定進行議處，包括減招及追究失職董事等處分。

