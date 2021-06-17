快訊／全台16起打AZ後猝死！高雄3000長者缺席　巨蛋接種站撤除

▲高雄長者施打疫苗邁入第三天，施打率已過半。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市15日起開放87歲以上長者施打AZ疫苗，截至16日晚間統計，長輩施打率51.8%，已經過半，因此衛生局先行撤除巨蛋大型接種站。不過據衛生局統計施打人次，有近3000人缺席施打，是否與長者打疫苗傳猝死有關，仍待進一步釐清。

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▲▼高雄長者施打疫苗邁入第三天，因應施打率過半，因此大型接種站先撤除。（圖／高雄市政府提供）

高雄市衛生局表示，截至16日，87歲以上長輩共計接種1萬6538人，含不在籍有845人，全市長者接種率51.8%，已經過半，預計17日接種人數是4400人。

衛生局表示，巨蛋接種站等大型接種站主要規劃供一至三類人員接種，故在此波長輩施打的期程僅規劃6月15日一天，且16日起長輩接種以加強分流為目標，故新增多個社區型接種站，使社區長輩得以就近施打疫苗。

不過據衛生局統計，有意願長者接種率是69.4%，佔全市87歲以上表達願意接種人數2萬3830人。前兩日已施打1萬6538人次，17日應有7292人次接種，不過預計施打人次只有4400人，也就是說，近3000人缺席施打，是否與近日出現長者施打疫苗猝死，出現緩打潮，仍待進一步釐清。

截至今下午2時，全台已發生16起施打AZ疫苗後猝死的案例，至中午止原為13例，但下午在桃園、台中和屏東都各有1人因施打AZ疫苗後猝死。

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