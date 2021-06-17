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歷經7次流標7任分局長　斗六派出所重建落成

▲白色系的極簡風格，讓位於市中心的派出所廳舍多了親和力，預計今日完成搬遷後所有行政作業均移到新廳舍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色系的極簡風格，讓位於市中心的派出所廳舍多了親和力，預計今日完成搬遷後所有行政作業均移到新廳舍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局斗六派出所原廳舍老舊破損拆除重建，歷經流標七次、6任分局長，在雲林縣政府編出4千500萬元預算下，終於落成，白色系的極簡風格，讓位於市中心的派出所廳舍多了親和力，雲林警局斗六分局於今(17)日，舉辦落成啟用典禮，預計今日完成搬遷後所有行政作業均移到新廳舍。

雲林縣斗六市舊斗六派出所建築物，於50年代興建完成，因歷經921大地震，造成結構系統不佳，建物老舊破損維修不易，遇雨就漏水，經評估後辦理拆除重建。斗六市公所無償提供原廳舍用地，而雲林縣政府編4千500萬元預算，期間因缺工及建材漲價，流標7次，最後歷經6任局長，6任分局長，4任所長，在地方首長及地方民代協助下始完成興建。

▲白色系的極簡風格，讓位於市中心的派出所廳舍多了親和力，預計今日完成搬遷後所有行政作業均移到新廳舍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六派出所新廳舍，為民服務與刑案偵辦案件分流，提昇服務品質，而為使員警有家的感覺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局指出，文化路與三民路口新建廳舍為地下1層地上3層，建築特色以白色外牆融入綠建築環保概念，大門以内縮迎賓門増加親和力，並設置民眾接待區，為民服務與刑案偵辦案件分流，提昇服務品質，而為使員警有家的感覺，待勤室牆面顏色讓同仁自行選擇，並設健身房譲員警勤餘鍛鍊體魄，疏解工作壓力。

斗六分局分局長蔡進明表示，斗六派出所轄區位於斗六市中心點，是政治、經濟、文化、教育、醫療等中心，也是鐵、公路交通樞紐，新建廳舍的落成啟用，不僅可提供市民更好、更專業的服務，也能讓警察同仁有更舒適安全的辦公環境。

▲白色系的極簡風格，讓位於市中心的派出所廳舍多了親和力，預計今日完成搬遷後所有行政作業均移到新廳舍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六派出所新建廳舍為地下1層地上3層，大門以内縮迎賓門増加親和力，並設置民眾接待區，為民服務與刑案偵辦案件分流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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