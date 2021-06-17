雲林「一排神將」日光浴　胸前掛勸世文搭防疫：不要出門趴走

▲雲林一處神壇會外頭整齊立著一排神將宛如曬日光浴，胸前掛著勸世文超吸睛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一處神壇會外頭整齊立著一排神將宛如曬日光浴，每尊神將都戴口罩並掛著紙牌，仔細看，上面除了寫感謝日本捐贈疫苗之外，負責帶領亡魂到地府報到的七爺八爺紙板上則寫「搞得我們兩兄弟這麼忙，我們很不願來」，讓人看了直呼「超勸世」。雲林大二爺會會館的人員表示，發揮創意、單純真心喊話。

斗六市長安里雲林大二爺會會館門口，整齊擺放12尊大神將，每尊神將都戴上口罩但胸前個別掛著紙牌，千里眼順風耳的紙牌上寫著，「媽祖說，最近公務都暫停，不要出門趴趴走，因為我倆兄弟沒有打疫苗」；而負責帶領亡魂到地府報到的七爺八爺紙板上則寫「搞得我們兩兄弟這麼忙，我們很不願來找你們，你們卻要我們一直來」，影射確診死亡例，讓人看了不免心一驚，真的超勸世。

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▲負責帶領亡魂報到的七爺八爺紙板上寫「我們很不願來找你們，你們卻要我們一直來」，影射確診死亡例，讓看了不免心一驚，真的超勸世。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林大二爺會人員謝信隆表示，三級防疫以來廟會禁止，神尊很久沒出門了，需要定期日曬乾燥，搬出來後突然想到最近疫情嚴峻，而大二爺范謝將軍（七爺八爺）就是負責牽引魂魄的神將，才想用紙板寫上勸導文，以提醒民眾日日都有死亡案例，疫情是真的嚴重，讓大家都能看得到，以警惕加強自身防疫。

▲千里眼順風耳的紙牌上寫著，「不要出門趴趴走，因為我倆兄弟沒有打疫苗」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲不僅是寫勸導民眾防疫，也有感謝日本捐贈疫苗的感謝文。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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