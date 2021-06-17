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快訊／雲林2長者打AZ隔天死亡　家屬悲痛直問：怎麼會這樣啦

▲國內AZ疫苗長者接種於本週同步施打，陸續傳出接種後死亡個案，雲林2名長者15日施打後身體不適送醫，昨日不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國內AZ疫苗長者接種於本週同步施打，陸續傳出接種後死亡個案，雲林2名長者15日施打後身體不適送醫，昨日不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內各縣市於本週二同步進行AZ疫苗大規模快打，雲林縣2位長者接種疫苗後於昨天過世，雲林縣衛生局表示，這2位民眾死因是否與AZ疫苗有關，還需要進一步調查，將在尊重家屬意願下釐清死因，若與疫苗接種有相關性，將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請。

雲林縣截至今(17)日中午為止，75歲以上長者已有9491人完成AZ疫苗接種，雲林縣衛生局接獲2起長者接種疫苗後死亡個案，分別為居住古坑鄉86歲的老翁有糖尿病、高血壓，沒有過敏史；四湖鄉88歲的老婦心臟病、狹心症、痛風，據了解，兩位長者在15日施打疫苗後，就出現身體不舒服，昨天因病況加遽，經送醫急救仍不治死亡，家屬悲痛不已。

雲林縣長張麗善今天分別前往兩名長者家中慰問，並致贈20萬慰助金；縣長張麗善指出，根據英國文獻指出，出現血栓狀況為百萬分之1.2，長輩施打後出現副作用的情況相當低，但不能忽略其機率，縣府運用鄉親、企業與團體捐贈的新冠肺炎專案善款，提供給雲林縣民接種疫苗產生不良副作用之住院及生活救助等慰助。

張麗善進一步表示，2位長者死亡是否與疫苗相關，將由衛生單位協助家屬釐清，希望縣府及時的慰助與關懷，陪伴家屬走出失去親人傷痛。

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