長者動醫護不動！水林疫苗快打站　 60秒注射2.039人比宇美町快

▲雲林縣水林快打站則採「前快後速」分流法，103分鐘施打210位長者，平均1分鐘施打2.039位，比日本「宇美町」施打法順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

日本贈送的124萬劑AZ疫苗昨(15)日開放85歲以上長者施打，為加快施打速度，全國許多疫苗施打站採日本「宇美町」式施打法，平均1分鐘可打2位長者；雲林縣水林快打站則採「前快後速」分流法，103分鐘施打210位長者，平均1分鐘施打2.039位，比日本「宇美町」施打法順暢。

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▲水林式「8填6壓2醫3登3打」，提高施打速度，等候隔離區、發號碼牌區設置大型冷風扇供長輩及陪同的家人消暑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣獲中央撥補2萬4000劑疫苗，扣除必須優先一至六類施打者的1萬1000劑，剩1萬3000劑，雲林縣老化程度高，在20鄉鎮市設置22個疫苗快打站，本梯次僅夠85歲以上者優先施打，85歲以上有1萬7503位，有意願施打者1萬1657人，雲林縣第一天已接種長者為9347位，位於水林鄉水燦林國小體育館的疫苗快打站，完成573位長者疫苗接種。

▲水林快打站現場指揮官文觀處長陳璧君（左）於現場緊盯人流狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

開打前已有很多長輩由家人陪同到場等候，避免長者及陪同家屬全擠在報到處，水林鄉快打站規劃前快後速、分流分工，水林式「8填6壓2醫3登3打」，提高施打速度，等候隔離區、發號碼牌區設置大型冷風扇供長輩及陪同的家人消暑。

水林快打站現場指揮官文觀處長陳璧君表示，「8填6壓2醫3登3打」機動性調整動線與人流，設置8條填寫表格服務處，6條初評區動線進行量血壓及體溫，每人量測2次體溫，2條醫師看診線、3條健保卡登錄後，3條護理師打疫苗區，提升接種疫苗流暢性及施打速度，103分鐘施打210人，平均1分鐘施打2.039位長者(COVID-19）疫苗接種。

▲雲林縣長張麗善至現場勘查疫苗施打狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳璧君說，施打站雖未採日本「宇美町」被施打者就坐不動、醫護動接種施打法，水林特有的「水林式」施打法，採受施打「長者動，護理師不動」，動線只要事先規劃順暢度依然可提升及加快。

▲水林鄉快打站規劃 前快後速、分流分工，水林式「8填6壓2醫3登3打」，提高施打速度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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