心臟病患毆打2護理師還譙三字經　檢5天偵結起訴3罪求處重判

記者蔡佩旻／雲林報導

國內爆發疫情社區感染以來，醫護人員無不冒風險犧牲奉獻為患者堅守崗位，雲林地檢署6月10日接獲雲林縣醫療暴力案件通報單，獲悉有一名心臟疾病患者凃姓男子對護理師施醫療暴力、公然侮辱及傷害等案件，即立案偵辦，並由檢察官葉喬鈞指揮雲林縣察局斗六分局速予偵辦，於本月15日偵結起訴。

▲一名台中心疾病患凃姓男子（黑衣者）於台大雲林分院當眾辱罵、推打護理師，遭雲林地檢署今偵結起訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經檢警調查指出，對護理師施暴的凃男因心臟宿疾，在6月9日入住臺大雲林分院加護病房，於隔日因病況好轉，想轉院至原居住地臺中市的醫院，且明知醫護人員說明病況是執行醫療業務，在未經醫師同意不得違反檢疫規定擅自離開病房。

▲凃姓男子無視醫院規定執意離開，對勸說阻止的醫護抬腳作勢要傷人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

涂男竟然基於公然侮辱、傷害及違反醫療法實施暴力之犯意，對護理師侮辱罵「X你娘」三字經等語，更接著動手推打2名護理師導致分別受到右前臂挫傷、右手肘挫傷及右上臂挫傷、鼻挫傷併瘀傷等傷害，雲林地檢署說明，凃嫌明顯違反醫療法之妨害醫事人員執行醫療業務及刑法公然侮辱、傷害等罪嫌。

檢察官訊問凃嫌後，認為凃嫌所涉醫療暴力等罪嫌重大，且新冠肺炎流行疫情期間，醫療機構人員甘冒染疫風險、犧牲奉獻照顧病患，凃嫌竟因一時個人情緒，對醫護人員施醫療暴力，應予以從嚴非難，即迅速偵結提起公訴，並請法院依醫療法規定從重量刑。

雲林地檢署表示，因應疫情嚴峻，秉持法務部及臺灣高等檢察署之指示，為維護醫療環境及醫護人員執業安全，對於轄內醫療暴力案件，均從嚴從速偵辦；若被告情節重大，個案考量是否向法院聲請羈押，並於偵結時，依醫療法第106條規定，參酌具體個案情節，從重求刑。請民眾秉持同理心，珍惜醫護人員扶弱救民之舉，共同耐心對抗疫情。

▲一名護理師（箭頭處）突遭襲擊一度站不穩，其他護理師衝上前攙扶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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