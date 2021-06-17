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影／2角度評長者打疫苗「利大於弊」！ 醫看防疫下半場：進步算快

新聞節目中心／綜合報導

日本提供台灣124萬劑AZ疫苗，各縣市陸續開放長者施打，卻接連傳出多起疑似接種後猝死事件，讓長者「打與不打」風險評估、疫苗副作用再受討論。對此，前台大感染科醫師林氏璧17日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，長輩在新冠疫情中，永遠是最危險的一群，「所以我覺得他們（注射疫苗）應該還是利大於弊的！」

林氏璧指出，大家都知道面對新冠疫情，年老、有慢性病者本來就有重症風險，像是台灣目前看起來，有9成死亡都是60歲以上，重症比例也達1/3，「所以這種人本來打新冠疫苗之後，防重症、死亡的效果是最高的，比年輕人還高」。他接著說，疫苗的確有一定風險，在世界各國也可見一些狀況，像是血栓在歐洲約是10萬分之一，「但問題是你若得病，死亡的機率絕對不是10萬分之一」。

「特別就是，我們現在跟幾個月前已經不一樣了！」林氏璧說，如今有本土疫情，長輩們可能在未來幾個月內染疫，這也跟過去一年的風險評估不太一樣，「所以長輩永遠是在新冠疫情中最危險的一群，我覺得他們的確還是『利大於弊』的，注射疫苗的話」。

▲▼ 前台大感染科醫師林氏璧。（圖／翻攝雲端最前線）

各界關心AZ疫苗引發血栓疑慮，林氏璧則解釋，血栓與「血栓併血小板低下症候群（TTS）」是兩回事，對於一般的血栓，所有疫苗都已比過背景值，其中也包含AZ疫苗，「都沒有比背景值高，這個大家放心」；不過，TTS 很特別，它除了血栓，還有血小板低下，「它是一個類似自體免疫的...打進去後產生一個特別的抗體，針對我們的血小板」。

林氏璧進一步說，這大概會在打完疫苗後4至28天左右發生，所以因果關係非常清楚，會在身體驗到一個對血小板的抗體，診斷也很明確，「它會身體各部產生血栓，多半是靜脈。常被大家提到的是腦靜脈，這是很稀有型態的中風，也可以測到血小板降低」；而這個死亡率在歐洲看來是兩成，「所以這是一個滿嚴重的病」。

林氏璧也說，自從歐洲開始發現這個副作用後，自己經常追蹤後續狀況，而韓國如今打了900萬劑，近日報出第二例TTS死亡，「才兩例！韓國看來是很低的」，也許對於東方人、西方人也有差異，「那我們自己到底是多少？其實這幾天正在問，昨天有問好像是已經5例，但都沒看到詳情，希望之後（指揮中心）能有更細節的說明」。

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市開放長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

談起政府的防疫下半場表現，林氏璧表示，台灣前一年能守成這樣，真的出乎所有人意料之外，但現在國內疫情發生了，大家好像就忘了前一年我們是真的成功守下來，這並非理所當然。他指出，現在很多人在找破口、在意誰將疫情弄進來，但自己一直認為疫情總有一天會進來，「它太難守了，你看（疫情）全世界每個國家都進去了，世界這一年被搞成這樣」。

「我是很感恩前面一年多的守成！」林氏璧也坦言，在這種氣氛下，也許一些民眾、長官沒有很認真的準備下半場，像是藥物準備，以及下半場要大量篩檢、提升檢查量能，這根前半場是完全不一樣的。

「我覺得還來得及，因為我們還沒一敗塗地！」林氏璧說，下半場才剛開始、還沒打完，台灣雖然一開始被打得好像立足未穩，「我覺得有在進步！」他舉例，原本的PCR量能，一天僅1萬6000件，緊繃一下可達2萬多件，但指揮中心上週表達，目前已經到了一天8萬件，也有很多快篩、引進更新更快的PCR機器，「我覺得進步算快了！在一個月內做出這種調整」。

《雲端最前線第1046集完整節目FB》

《雲端最前線第1046集完整節目Youtube》﻿

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