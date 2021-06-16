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蔡壁如響應外帶便當訂了桃園這家美式餐廳　給青創年輕人一點支持

▲蔡壁如響應外帶便當。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

▲蔡壁如響應外帶便當。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

政治中心／台北報導

全國三級警戒自5月19日實施後將滿一個月，為防止內用脫口罩成破口，餐飲業一律外帶，不少店家生意大受影響。總統蔡英文16日表示，很多餐廳和店家並沒有停業，而是積極轉型、持續提供優質的餐點，甚至推出外帶外送的特別菜單和優惠，「我要拜託大家，如果行有餘力，可以支持你平常會去、喜歡去的店家。」

無獨有偶，民眾黨立委蔡壁如16日晚間在臉書上也表示，疫情給年輕創業者一記重擊，因此她今天也購買了一家美式餐廳的外帶便當，盼能給餐飲業青創年輕人們一點支持。

蔡壁如說，她今天的中餐很特別，是來自桃園俏廚房美式餐廳 Ciao kitchen 的便當，這是一家在桃園龜山區文化二路上(靠近林口長庚宿舍對面)一家美式餐廳，她昨天聽桃園的主任來訊，最近因為疫情的關係，許多的餐飲業者都受到了重創，除了疫情的威脅，又再加上前些日子的缺水導致菜價大漲，對於年輕的創業者，更是一記重擊。

蔡壁如說，年輕人有創業的夢想，願意投入守護大家的健康從事餐飲真的是不容易，相信每個產業，每一位員工都代表著一個家庭的經濟與生活，如何在疫情期間不被擊垮，也考驗這些青創的應變能力，所以她跟辦公室同仁也一起響應購買外帶便當，希望給這些青創年輕人們一點支持，在防疫期間大家都辛苦了。

談到吃同仁推薦的外帶便當心得，蔡壁如也表示，美式餐廳改為便當外帶，很棒，尤其排骨便當完全沒有油膩感，年輕人創業應變能力果然好。

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